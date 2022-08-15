Нападающий «Химок» Адеми приостановит контракт с клубом

Напомним, вторую половину сезона-2021/2022 Адеми выступал за немецкий клуб «Падерборн» на правах аренды. Швейцарский футболист выступает за «Химки» с августа 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1 млн.