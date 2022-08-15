Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство после 5-го тура РПЛ

Так, наиболее весомый прогресс в сравнении с предсезонным прогнозом наблюдается у московского «Спартака». Если раньше вероятность чемпионства красно-белых оценивалась всего в 5%, то теперь шансы москвичей на золото РПЛ — 18%.
Однозначным фаворитом чемпионата России по версии суперкомпьютера по-прежнему является «Зенит». Вероятность чемпионства сине-бело-голубых оценивается в 63%. Замыкает тройку прогнозируемых лидеров ЦСКА. Шанс на чемпионство армейцев — 7%.
Напомним, после пяти сыгранных туров в таблице РПЛ лидирует «Спартак» (13 очков). На втором месте «Зенит» (11). Третий — «Ростов» (11).