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17:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство после 5-го тура РПЛ

Суперкомпьютер от FiveThirtyEight оценил шансы клубов на чемпионство в Российской Премьер-Лиге после пяти сыгранных туров.

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Источник: Чемпионат.com

Так, наиболее весомый прогресс в сравнении с предсезонным прогнозом наблюдается у московского «Спартака». Если раньше вероятность чемпионства красно-белых оценивалась всего в 5%, то теперь шансы москвичей на золото РПЛ — 18%.

Однозначным фаворитом чемпионата России по версии суперкомпьютера по-прежнему является «Зенит». Вероятность чемпионства сине-бело-голубых оценивается в 63%. Замыкает тройку прогнозируемых лидеров ЦСКА. Шанс на чемпионство армейцев — 7%.

Напомним, после пяти сыгранных туров в таблице РПЛ лидирует «Спартак» (13 очков). На втором месте «Зенит» (11). Третий — «Ростов» (11).

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