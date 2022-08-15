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18:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Маслов должен покинуть пост президента «Торпедо». Его сменит Геркус

В менеджменте «Торпедо» в ближайшее время произойдут изменения. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

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Источник: Чемпионат.com

«Ожидается, что президент клуба Денис Маслов покинет клуб. Также не исключён вариант, что уйдёт и спортивный директор Максим Ляпин. Главой “Торпедо” в таком случае станет Илья Геркус, который летом занял пост директора по стратегическому развитию», — сказал один из источников «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что именно новая команда примет решение по судьбе главного тренера Александра Бородюка. Велика вероятность отставки специалиста.

Московское «Торпедо» в пяти матчах набрало одно очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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