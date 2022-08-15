Маслов должен покинуть пост президента «Торпедо». Его сменит Геркус

«Ожидается, что президент клуба Денис Маслов покинет клуб. Также не исключён вариант, что уйдёт и спортивный директор Максим Ляпин. Главой “Торпедо” в таком случае станет Илья Геркус, который летом занял пост директора по стратегическому развитию», — сказал один из источников «Чемпионату».



Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что именно новая команда примет решение по судьбе главного тренера Александра Бородюка. Велика вероятность отставки специалиста.