Ловчев — о лидерстве «Спартака»: «Зенит» все равно станет чемпионом"
Прославленный советский футболист Евгений Ловчев отреагировал на успешный старт московского «Спартака» в российской Премьер-Лиге.
Прославленный советский футболист Евгений Ловчев отреагировал на успешный старт московского «Спартака» в российской Премьер-Лиге.
Вчера, 14 августа, красно-белые разгромили «Сочи» (3:0) и возглавили таблицу РПЛ после 5 туров, имея 13 очков в активе.
«Зенит» все равно будет чемпионом, несмотря на лидерство «Спартака» сейчас. Он укомплектован получше. Клуб делает ставку на латиноамериканцев, у них есть бразильцы, которые чувствуют себя как на карнавале. Как бы я ни относился к «Спартаку», но, когда клуб покупает игроков, там, Мартинс — сборная Люксембурга, Николсон — это сборная Ямайки, а «Зенит» покупает двух игроков из сборной Бразилии — это разный уровень. Класс у футболистов «Зенита», конечно, посильнее. «Спартак» же сейчас играет на пределе своих возможностей, в силу своих игроков", — заявил Ловчев в интервью РБК Спорт.
В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет в гостях против московского «Динамо» в субботу, 20 августа.