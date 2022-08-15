Ловчев — о лидерстве «Спартака»: «Зенит» все равно станет чемпионом"

«Зенит» все равно будет чемпионом, несмотря на лидерство «Спартака» сейчас. Он укомплектован получше. Клуб делает ставку на латиноамериканцев, у них есть бразильцы, которые чувствуют себя как на карнавале. Как бы я ни относился к «Спартаку», но, когда клуб покупает игроков, там, Мартинс — сборная Люксембурга, Николсон — это сборная Ямайки, а «Зенит» покупает двух игроков из сборной Бразилии — это разный уровень. Класс у футболистов «Зенита», конечно, посильнее. «Спартак» же сейчас играет на пределе своих возможностей, в силу своих игроков", — заявил Ловчев в интервью РБК Спорт.