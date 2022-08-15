Тренер ЦСКА Федотов отказался пожать руку судье Кукуяну

По информации «СЭ», главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после игры с «Зенитом» в рамках 5-го тура РПЛ (1:2) отказался пожать руку главному арбитру Павлу Кукуяну.

Федотов остался недоволен судейством, после окончания матча он подошел к арбитру и стал обсуждать эпизоды матча. А уходя, тренер ЦСКА не пожал протянутую Кукуяном руку.

ЦСКА идет на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в 5 играх. «Зенит» лидирует с 11 очками в 5 матчах.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Торпедо» (21 августа, начало — в 17.30), а армейцы примут на своем поле «Ахмат» (21 августа, 15.00 мск).