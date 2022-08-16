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10:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба нашел клуб в Турции, «Зенит» предложил 4 миллиона евро за израильского суперталанта, Шапи зовут в «Хапоэль»

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Зенит
Маккаби Тель-Авив
Краснодар
Хапоэль Беэр-Шева
Нижний Новгород
Химки
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Источник: РИА "Новости"

Дзюба близок к переходу в «Адана Демирспор»

Как стало известно «СЭ», переговоры российского нападающего Артема Дзюбы с турецким клубом «Адана Демирспор» находятся в продвинутой стадии, сделка может быть закрыта в ближайшие дни. 33-летний футболист, по нашим данным, сможет заработать в новом клубе около 1,5 млн евро в год. Также у форварда был вариант с «Истанбулом», но на меньший оклад.

Ранее о предложении турецкого клуба Дзюбе сообщил журналист Ягыз Сабунчуоглу.

«Зенит» ведет Глуха

Агент Шахар Гринберг, представляющий интересы полузащитника «Маккаби» из Тель-Авива Оскара Глуха, подтвердил интерес к игроку со стороны «Зенита».

«Да, есть конкретное предложение от “Зенита”, и ведутся переговоры. Есть еще несколько предложений. Оскара не интересуют деньги как таковые — он хочет играть и должен играть на постоянной основе», — цитирует Гринберга Sport5. Ранее стало известно, что питерцы направили официальное предложение израильской команде и предложили за хавбека 4 миллиона евро. «Маккаби» требует за футболиста 6 миллионов. На счету 18-летнего суперталанта два матча за молодежную сборную Израиля.

Сулейманов может оказаться в Израиле

По информации One, нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов попал в сферу интересов израильского «Хапоэль» (Беэр-Шева). Как сообщает источник, аренда может быть оформлена в ближайшее время. Россиянин — воспитанник «быков». Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 3,5 миллиона евро. Ранее форвард выступал за «Гиресунспор».

Источник: ФК "Краснодар"

Набиуллин — в «Нижнем Новгороде»

Защитник Эльмир Набиуллин перешел в «Нижний Новгород». Контракт рассчитан на два года. Предыдущей командой 27-летнего футболиста были «Химки». Летом 2022 года подмосковный клуб объявил о расторжении контракта с россиянином. Transfermarkt оценивает Набиуллина в 900 тысяч евро.

«Манчестер Юнайтед» следит за Икарди

По информации Get French Football News, нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, представители англичан уже связались с окружением игрока. Ранее Икарди отклонил предложение «Монцы». Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 22 миллиона евро. Форвард выступал за «Интер» и «Сампдорию».

Источник: Reuters

«Рома» претендует на Асенсио

По информации журналиста Экрема Конура, «Рома» намерена подписать полузащитника «Реала» Марко Асенсио. Римляне рассматривают 26-летнего футболиста в качестве замены Николо Дзаньоло, который должен перейти в «Тоттенхэм». Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро. Ранее испанец выступал за «Мальорку» и «Эспаньол». В прошедшем сезоне ла лиги он принял участие в 31 матче и забил десять мячей.

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