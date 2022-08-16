Александра Алаева избрали на пост президента Российской премьер-лиги

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев единогласно избран на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ) сроком на пять лет. Об этом во вторник сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Алаев был единственным кандидатом на пост руководителя премьер-лиги, 42-летний функционер являлся исполняющим обязанности президента РПЛ с 27 июня. В этот день пост президента лиги покинул Ашот Хачатурянц, который возглавил РПЛ 22 ноября 2021 года, с 5 октября он был исполняющим обязанности главы лиги.

Алаев — восьмой руководитель в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001−2003), Валерия Филатова (2003, и. о.), Евгения Гинера (2003−2004, 2006), Юрия Заварзина (2004−2006), Михаила Воронцова (2006−2007), Сергея Прядкина (2007−2021) и Хачатурянца.