ЦСКА попросил судейскую комиссию разобрать два эпизода в матче с «Зенитом»

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть два судейских решения в матче пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Об этом ТАСС во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС.

13 августа «Зенит» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 2:1.

ЦСКА попросил рассмотреть эпизод на 80-й минуте матча, когда главный арбитр встречи Павел Кукуян отменил гол полузащитника армейцев Никиты Ермакова, зафиксировав офсайд у Хорхе Карраскаля в предыдущем игровом моменте.

Также ЦСКА попросил ЭСК рассмотреть эпизод на последней минуте матча, когда в штрафной площади «Зенита» произошел контакт между защитником петербургской команды Родригао и игроком ЦСКА Игорем Дивеевым. Кукуян принял решение не назначать пенальти в ворота петербуржцев.