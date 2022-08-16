Президент РПЛ Алаев назвал приоритетной задачей возвращение болельщиков на трибуны

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Возвращение футбольных болельщиков на трибуны является одной из приоритетных задач для руководства Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам во вторник заявил президент РПЛ Александр Алаев.

С июля для прохода на матчи чемпионата России на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи нужна карта болельщика. С декабря система заработает на стадионах всех команд РПЛ.

«Возвращение болельщиков на трибуны — одна из приоритетных задач для меня и лиги, — сказал Алаев. — Закон был принят, он не обсуждается, его исполняют. На начальном этапе были технические сложности, большую работу проводят клубы. К сожалению, снизилась посещаемость, надеюсь, что зрители продолжат оформлять карту болельщика, но нет уверенности, что посещаемость восстановится».

«Нужен диалог, нужны компромиссы, мы знаем международный опыт — и Турцию, и Италию, — продолжил он. — Где-то власти пошли на уступки, и ситуация нормализовалась. В Турции понадобилось около трех лет. Не хотелось бы, чтобы мы потратили много времени на возвращение болельщиков на стадионы».

Отвечая на вопросы журналистов, Алаев сообщил, что намерен провести встречу с болельщиками. «Обязательно буду говорить с болельщиками, формат и повестку определим чуть позже. В Госдуме планируется проведение круглого стола. Мы на него надеемся, будем к нему готовы», — заключил глава РПЛ.