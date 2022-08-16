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14:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба уезжает в Турцию к Ракицкому и Балотелли. Какие у него были варианты в России и почему он не остался в «Рубине»?

Инсайды «СЭ».

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Источник: Спорт-Экспресс

Дзюба едет на оклад 1,5 миллиона евро

По информации «СЭ», Артем Дзюба близок к переходу в турецкий клуб «Адана Демирспор», лидирующий после двух туров в чемпионате Турции. Первым об этом сообщил турецкий журналист Ягыз Сабунчуоглу. Наши источники эту информацию подтверждают.

Оклад Дзюбы в новом клубе может составить около 1,5 миллиона евро за сезон. По слухам, речь идет о контракте по схеме «1 + 1». В целом отличные условия для игрока, которому в августе исполнится 34 года.

В «Адана Демирспор» уже выступает одиозный форвард Марио Балотелли, который перебрался в команду год назад. Похоже, он и будет главным конкурентом Дзюбы в случае подписания россиянина. В прошлом сезоне итальянец забил 18 голов в 31 матче чемпионата Турции. А этот сезон в старте начал форвард из Конго Бритт Ассомбалонга (10 голов в 37 матчах прошлого сезона). Поэтому Дзюбу ждет непростая конкуренция за место в составе с забивными форвардами.

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Тренирует «Адану» итальянский тренер Винченцо Монтелла — легендарный нападающий «Ромы», бывший тренер «Милана», «Севильи» и «Фиорентины».

В клубе есть и знакомый Дзюбы — защитник Ярослав Ракицкий, несколько лет выступавший с форвардом в «Зените». Украинец перебрался в «Адану» этим летом и уже дебютировал за клуб в 1-м туре чемпионата. Кстати, в следующем туре «Адана» 22 августа сыграет в гостях с «Фенербахче» — клубом, куда Дзюбу отправляли турецкие СМИ.

Источник: ФК "Адана Демирспор"

Что касается города, где будет жить Дзюба, то Адана с численностью населения в 2 миллиона жителей расположена в 50 км от Средиземного моря. Город известен текстильной, химической и пищевой промышленностью. А спонсор клуба — компания, занимающаяся криптовалютными активами, которая за 4 года стала ведущей в Турции на рынке. Финансовое состояние в «Адане» стабильное.

Так что клуб действительно может позволить себе дорогих игроков: помимо Балотелли и Ракицкого, в «Адане» выступают Юнес Бельханда (экс-игрок «Монпелье», «Динамо» Киев и «Шальке»), Гекхан Инлер («Наполи», «Удинезе», «Лестер») и Бенжамен Стамбули («ПСЖ», «Шальке», «Тоттенхэм»).

«Адана» только год назад вернулась в высшую лигу и в первый сезон после возвращения заняла 9-е место в таблице. Амбиции клуба — играть в еврокубках и бороться за медали.

Дзюба не хотел играть в России: отказы получили «Нижний Новгород» и «Краснодар»

По данным «СЭ», Дзюба не хотел выступать в России и отказывался от вариантов РПЛ. Форвард был настроен только на переезд в европейский клуб.

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Много разговоров и слухов было про «Краснодар». Отметим, что из краснодарского клуба Дзюбе действительно звонили, но нападающий дал понять, что ему этот вариант неинтересен. До переговоров дело просто не дошло, и «быки» переключились на другие кандидатуры.

По нашей информации, «Нижний Новгород» тоже выходил с предложением на Дзюбу с окладом в 1,5 миллиона евро за сезон. Букмекерский спонсор был готов платить игроку такую зарплату и сделать его лицом клуба. Но Артема вариант продолжения карьеры в команде Михаила Галактионова не заинтересовал.

В целом Дзюба рассматривал в Европе предложения от 1 миллиона евро в год. «СЭ» сообщал об интересе к форварду со стороны турецкого «Истанбула». Но игрока не устроили условия: там зарплата Дзюбы могла быть значительно ниже, чем будет в «Адане».

Почему Дзюба не остался в «Рубине» у Слуцкого?

Почти месяц Дзюба тренировался в «Рубине», и даже были разговоры о желании клуба подписать игрока. Якобы Артем мог остаться в Казани, если бы не нашел других вариантов.

По информации «СЭ», такой вариант в клубе вообще не обсуждался. Дзюба сразу дал понять руководству «Рубина», что не хочет играть в России: ни в РПЛ, ни тем более в первой лиге. Поэтому казанцы и не пытались убедить форварда остаться и вместе вернуть команду в премьер-лигу.

Вчера генеральный директор клуба Рустем Сайманов сообщил, что было бы неэтично уговаривать Дзюбу остаться, когда он просто попросился тренироваться на базе «Рубина». К тому же платить около 1,5 миллиона евро в первой лиге — перебор, ведь у клуба после вылета из РПЛ вдвое сократили бюджет.

Источник: ФК "Рубин"

Но слухи про переход Дзюбы в казанский клуб можно объяснить. По данным «СЭ», на предыгровой тренировке перед встречей с «Уфой» в 3-м туре Дзюба наигрывался в манишке футболистов стартового состава. Это и заставило кого-то в клубе думать, что игрока могут подписать и заявить на игру. Отсюда и пошли слухи о том, что трансфер возможен.

Но Леонид Слуцкий, судя по всему, этим ходом лишь хотел встряхнуть своих атакующих игроков, чтобы они почувствовали риск потерять место в составе. И посмотрели на пример Дзюбы, который, как все отмечали, был лучшим игроком на тренировках «Рубина».

Ход тренера отчасти сработал: форварды Джоэль Фамейе и Виталий Лисакович затем на двоих организовали четыре гола. А ганский нападающий вчера отпраздновал гол в ворота «Кубани» фирменным жестом экс-капитана сборной России, будто передав Дзюбе привет.

Автор: Вячеслав Зимагулов

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