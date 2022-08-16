В «Спартаке» надеются, что Fan ID будет работать только на международных матчах с декабря
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков надеется, что в декабре система Fan ID будет использоваться только на международных матчах.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков надеется, что в декабре система Fan ID будет использоваться только на международных матчах.
— С Fan ID что делать? Вас коснется уже через несколько месяцев.
— Мы с ужасом этого ждем. Надеюсь, до декабря-января месяца будут приняты какие-то решения. Очень надеемся.
— Что вы имеете в виду?
— Принятые решения могут быть приняты Госдумой и правительством РФ. В данном случае постановление правительства по внедрению Fan ID на международных матчах — и все, проблемы нет.
— Чтобы Fan ID был только на международных матчах, которых сейчас нет?
— Да.
— Вы верите, что это возможно?
— Я надеюсь.
— Движения есть в эту сторону?
— Будет круглый стол по этому вопросу с представителями Госдумы в том числе и клубами РПЛ.
— Вы рассчитываете, что будет сдвиг?
— Мы наводимся в диалоге. Какое решение будет принято, покажет время.
— Когда это произойдет?
— Круглый стол должен состояться в течение где-то двух недель. Точно не знаю, спросите у Сан Саныча.
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