В «Спартаке» надеются, что Fan ID будет работать только на международных матчах с декабря

— С Fan ID что делать? Вас коснется уже через несколько месяцев.

— Мы с ужасом этого ждем. Надеюсь, до декабря-января месяца будут приняты какие-то решения. Очень надеемся.

— Что вы имеете в виду?

— Принятые решения могут быть приняты Госдумой и правительством РФ. В данном случае постановление правительства по внедрению Fan ID на международных матчах — и все, проблемы нет.

— Чтобы Fan ID был только на международных матчах, которых сейчас нет?

— Да.

— Вы верите, что это возможно?

— Я надеюсь.

— Движения есть в эту сторону?

— Будет круглый стол по этому вопросу с представителями Госдумы в том числе и клубами РПЛ.

— Вы рассчитываете, что будет сдвиг?

— Мы наводимся в диалоге. Какое решение будет принято, покажет время.

— Когда это произойдет?

— Круглый стол должен состояться в течение где-то двух недель. Точно не знаю, спросите у Сан Саныча.