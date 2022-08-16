Семак рассказал о впечатлениях от тренировки «Зенита» у Медного всадника
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о впечатлениях от тренировки команды у Медного всадника.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о впечатлениях от тренировки команды у Медного всадника.
— Как вы согласились на такую авантюру?
— Тренировка основная была на базе, а здесь разминка. Порадовали игроков прекрасными видами, привлечем внимание, это того стоило.
— Как отнеслись к этой идее?
— Положительно. Интересно — красивая картинка, ничего плохого не вижу. Главное — без травм. А поменять локацию несложно.
— Это вносит разнообразие?
— Да, конечно. Новое место. Не удивлюсь, если некоторые игроки не были в непосредственной близости от Исаакиевского собора. Это полезно.
— Хотели бы где-нибудь еще устроить тренировку? Может, в Новой Голландии?
— Посмотрим. Может быть. Почему нет? Новая Голландия — шикарное место, там можно и в баскетбол поиграть.
— Здесь проходило Восстание декабристов.
— Мы восставать не собираемся.
— Как вы относитесь к тем людям? Кто будет восставать в лиге?
— Сложно привязать друг к другу эти события. Конкуренция в чемпионате всегда есть. В прошлом году к 20 туру на пятки наступало «Динамо». Говорили, что «Зенит» не выиграет. Нам надо отталкиваться от своей игры, стараться играть на своем уровне.
После 5 туров сезона-2022/23 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками в 5 матчах. В следующем туре команда сыграет на своем поле с «Торпедо». Матч состоится 21 августа, начало — в 17.30 (мск).