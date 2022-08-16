Семак рассказал о впечатлениях от тренировки «Зенита» у Медного всадника

— Как вы согласились на такую авантюру?

— Тренировка основная была на базе, а здесь разминка. Порадовали игроков прекрасными видами, привлечем внимание, это того стоило.

— Как отнеслись к этой идее?

— Положительно. Интересно — красивая картинка, ничего плохого не вижу. Главное — без травм. А поменять локацию несложно.

— Это вносит разнообразие?

— Да, конечно. Новое место. Не удивлюсь, если некоторые игроки не были в непосредственной близости от Исаакиевского собора. Это полезно.

— Хотели бы где-нибудь еще устроить тренировку? Может, в Новой Голландии?

— Посмотрим. Может быть. Почему нет? Новая Голландия — шикарное место, там можно и в баскетбол поиграть.

— Здесь проходило Восстание декабристов.

— Мы восставать не собираемся.

— Как вы относитесь к тем людям? Кто будет восставать в лиге?

— Сложно привязать друг к другу эти события. Конкуренция в чемпионате всегда есть. В прошлом году к 20 туру на пятки наступало «Динамо». Говорили, что «Зенит» не выиграет. Нам надо отталкиваться от своей игры, стараться играть на своем уровне.