Легионер «Химок» приостановил контракт с клубом и перешел в «Зандхаузен»
Швейцарский нападающий Кемаль Адеми перешел из подмосковных «Химок» в немецкий «Зандхаузен», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из второй Бундеслиги.
Швейцарский нападающий Кемаль Адеми перешел из подмосковных «Химок» в немецкий «Зандхаузен», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из второй Бундеслиги.
Адеми воспользовался разрешением ФИФА для иностранных игроков приостанавливать контракты с российскими клубами до июня 2023 года.
«Мы смогли подписать именно такого нападающего, которого искали, мы счастливы, что подписали игрока мечты в лице Кемаля. Кемаль воспользовался своим особым правом легионера в России и выбрал выступление за “Зандхаузен” в этом сезоне», — сказал спортивный директор «Зандхаузена» Микайил Кабаджа.
Адеми перешел в «Химки» в августе 2021 года из турецкого «Фенербахче». С января форвард выступал в аренде за «Падерборн», в составе которого провел шесть матчей во второй немецкой Бундеслиге, забил один мяч и сделал две результативные передачи. В текущем сезоне 26-летний Адеми провел один матч в Российской премьер-лиге (РПЛ).
По данным портала Transfermarkt, контракт Адеми с «Химками» истекает летом 2024 года.