Семак признался, что не удивлен первому месту «Спартака» в РПЛ

«Спартак» в воскресенье в Москве разгромил «Сочи» со счетом 3:0. Одержавшая четвертую победу подряд команда испанца Гильермо Абаскаля набрала 13 очков и возглавила турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не удивлены первому месту “Спартака” в таблице. В начале этого чемпионата и “Спартак”, и ЦСКА демонстрируют достаточно качественную игру и не зря находятся вверху турнирной таблицы. И тот же “Сочи”, несмотря на два поражения, имеет девять очков, команда в непосредственной близости от нас. И другие клубы еще не познали горечь поражения — и “Динамо”, и “Ростов”. Клубов достаточно много — кто будет вверху, мы посмотрим. Тот, кто будет стабильнее, тот и будет выше», — сказал Семак.

«Зенит» (11 очков) идет на второй строчке, не потерпев ни одного поражения в пяти турах на старте чемпионата.

«Нам еще далеко и до (Арсена) Венгера, и до “Арсенала”. Поэтому у нас свои задачи, и мы должны отталкиваться от своей игры, двигаться от матча к матчу, не загадывая ничего. Мы хотим побеждать в каждом матче, а насколько это получится… Как показал матч с ЦСКА, создавая огромное количество моментов, можно эту игру не выиграть. Это футбол», — добавил Семак.