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18:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» организует проводы Ещенко и Реброва на матче легенд с «Зенитом»

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» организует проводы из футбола бывших игроков команды Андрея Ещенко и Артема Реброва в матче легенд против петербургского «Зенита», сообщается на официальном сайте «красно-белых».

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Источник: Спорт РИА Новости

Ответный матч между легендами «Спартака» и «Зенита» состоится 2 сентября на домашнем стадионе «красно-белых» в Тушине. Встреча будет посвящена памяти бывшего игрока и тренера «Спартака» Георгия Ярцева. В первом матче в Санкт-Петербурге 8 июля ветераны «Зенита» победили легенд «Спартака» со счетом 2:0.

На поле в составе «Спартака» и «Зенита» выйдут в том числе Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Александр Филимонов, Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, Мигель Данни, Вячеслав Малафеев.

Ещенко и Ребров в составе «Спартака» завоевали медали чемпионата России всех достоинств и стали обладателями Суперкубка России. Они завершили выступления за «Спартак» в прошлом году.

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