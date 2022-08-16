«Спартак» организует проводы Ещенко и Реброва на матче легенд с «Зенитом»

Ответный матч между легендами «Спартака» и «Зенита» состоится 2 сентября на домашнем стадионе «красно-белых» в Тушине. Встреча будет посвящена памяти бывшего игрока и тренера «Спартака» Георгия Ярцева. В первом матче в Санкт-Петербурге 8 июля ветераны «Зенита» победили легенд «Спартака» со счетом 2:0.

На поле в составе «Спартака» и «Зенита» выйдут в том числе Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Александр Филимонов, Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, Мигель Данни, Вячеслав Малафеев.