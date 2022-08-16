Лига в кармане: что ждет Алаева на посту президента РПЛ

Клубы Российской премьер-лиги 16 августа выбрали новым президентом организации Александра Алаева — бывшего генерального секретаря Российского футбольного союза. Он был единственным кандидатом, срок полномочий — пять лет. Полный консенсус клубов не означает, что работать Алаеву будет легко. Самая актуальная проблема — неприятие частью болельщиков системы FanID. На тех стадионах, где она уже действует, посещаемость матчей РПЛ упала примерно в три раза, клубы несут убытки. Новый президент РПЛ сразу после избрания высказался за «диалог и компромиссы с болельщиками». Какие еще вызовы стоят перед Александром Алаевым — в материале «Известий».

Демократия и регламенты

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 августа единогласно избрало новым президентом организации Александра Алаева. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с «Известиями» назвал это решение «абсолютно правильным».

— Он умеет работать с людьми, выслушать их и, если надо, убедить. У него демократичный стиль работы, но вместе с тем он базируется на таких принципиальных аспектах, как соблюдение уставов и регламентов. Немаловажный фактор — то, что Сан Саныч имеет огромный авторитет и уважение в УЕФА. Знаю, это не понаслышке, а из личного общения с руководством организации, — добавил Вячеслав Колосков.

Общее собрание Российской премьер-лиги в Москве | Источник: Известия

В отсутствие конкуренции он также не увидел ничего плохого. У любого человека было право принять участие в выборах, подчеркнул Колосков, но «как только появилась кандидатура Алаева, желающих составить ему конкуренцию не нашлось».

На стороне клубов

Единогласное избрание Алаева не означает, что ему будет легко. И главная сложность — выстраивание отношений между РПЛ и РФС. Российский футбольный союз — общественная организация, главенствующая в футбольной иерархии страны. Она обладает правом проведения основных турниров и при необходимости делегирует его другим организациям. Именно таким образом РПЛ, как ассоциация клубов, получает право на проведение чемпионата России в высшем дивизионе, то есть это отношения двух организаций, которые друг другу не подчиняются и в то же время должны учитывать интересы друг друга.

Президент РФС Александр Дюков с момента своего избрания в начале 2019 года выбрал курс на централизацию власти. Сначала союз ввел прямое управление турнирами второй лиги, затем — Футбольной национальной лиги (первый дивизион). Таким образом, относительно самоуправляемым остается только самый верхний этаж клубной пирамиды — РПЛ.

У клубов своя организация, свои руководители, свой устав с широкими полномочиями. Только сами клубы выбирают президента лиги, и повлиять на волеизъявление административным методом крайне сложно.

Например, в январе 2020 года члены РПЛ проголосовали за продление полномочий президента лиги Сергея Прядкина, хотя РФС видело на этой должности другого человека. То есть РПЛ демонстративно показала способность принимать такие решения без согласования с Футбольным союзом. РФС признал выборы недействительными из-за нарушения процедуры. Но в итоге клубы все равно добились своего — переизбрали Прядкина уже в полном соответствии со всеми регламентами.

И дело не столько в большой любви к многолетнему президенту РПЛ, сколько в отсутствии достойной альтернативы. Тогда многие клубные боссы в один голос говорили: предложите более сильную кандидатуру — проголосуем. Называвшийся тогда Максим Митрофанов (бывший генеральный директор «Зенита», ныне заместитель генерального директора РФС) таким консолидирующим лидером воспринимался не всеми, в том числе из-за опасений, что станет руководствоваться интересами РФС, а не клубов.

Это ведь тонкая грань, на которой теперь придется балансировать Алаеву. С одной стороны, учитывать позицию футбольного союза, с другой — не встать в оппозицию к членам РПЛ. Они ведь выбирают президента лиги в первую очередь с условием, чтобы он выражал мнение представителей Премьер-лиги.

Когда в конце июня с должности президента РПЛ по собственному желанию уходил Ашот Хачатурянц и возникла кандидатура Алаева, клубы четко обозначили свое видение: мы за вас проголосуем, только вы должны уйти со всех постов в РФС, быть с нами в одной лодке. На словах бывший генсек Футбольного союза согласился с таким раскладом. Осталось подтвердить это делами.

Бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц | Источник: Известия

При этом не всегда позиция клубов бывает более конструктивной, чем у РФС. Скажем, весной в своих интересах РПЛ хотела наложить мораторий на вылет из Премьер-лиги. Однако исполком Футбольного союза посчитал, что регламент турнира нельзя менять по ходу сезона. Будь в этот момент Алаев уже на посту президента РПЛ, по логике, должен был бы встать на сторону лиги, пойдя на конфронтацию с РФС.

Кубок лиги и FanID

Еще будучи исполняющим обязанности президента РПЛ (с 27 июня), Александр Алаев столкнулся со сложным выбором, оказавшись между молотом РФС и наковальней РПЛ. Речь о Кубке лиги — новом турнире, проводить который предложили клубы лиги. Они создали рабочую группу, нашли спонсоров, готовых вкладывать в турнир в десятки раз больше, чем получал Кубок России. Члены РПЛ ждали поддержки своего будущего президента Алаева, однако, по нашим данным, не дождались, и это их несильно обрадовало. Кубок России — вотчина РФС — в случае образования Кубка лиги отходил бы на третий план, что не могло понравиться Футбольному союзу.

В итоге ситуация, казавшаяся патовой, разрешилась идеально. С одной стороны, найденные под Кубок лиги спонсоры просто перекочевали в Кубок России — это прямая выгода для РФС. С другой — изменилась формула турнира, которая позволит уже клубам Премьер-лиги проводить больше статусных и доходных матчей. В итоге и команды заработают солидные суммы, и РФС не получит не подконтрольный ему конкурирующий турнир. Здесь Дюкову, Алаеву и всем причастным стоит только поаплодировать за максимально разумный подход в поиске компромисса.

Но на повестке у Александра Алаева уже и следующий тяжелый вопрос — последствия введения паспорта болельщика (FanID). Одним из них стало снижение количества зрителей на матчах РПЛ.

Мужчина проходит контроль по карте болельщика (Fan ID) на стадионе «Нижний Новгород» | Источник: РИА "Новости"

— Возвращение болельщиков на трибуны — главная и оперативная задача, — отметил после избрания журналистам Алаев. — Мы знаем, что закон не обсуждают, его надо реализовать. Ведется работа по улучшению технической части и реализации проекта. Несмотря на все усилия органов федеральной власти, к сожалению, вы видели низкую посещаемость матчей. Значит, людей что-то не устраивает. Значит, они не понимают, как этот механизм может быть комфортным. Сейчас лето, большой интерес к футболу. Но цифры говорят сами за себя. Я надеюсь, что зрители продолжат оформлять FanID, но у меня нет уверенности, что посещаемость будет улучшаться. Нужны какой-то диалог и компромиссы с болельщиками. Мы знаем международный опыт, где были и протесты, и шествия. Власти шли на уступки, и ситуация нормализовалась. Везде своя история, но болельщики вернулись на стадион.

Сейчас оформить FanID можно в пяти регионах страны, а подтвердить личность после подачи заявления на госуслугах в 12 субъектах. По данным Минцифры РФ, паспорт болельщика оформили порядка 170 тыс. человек.