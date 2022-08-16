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16 августа, источник: Спорт-Экспресс

«Мы не можем доказать ничего. Ассистент — красавчик»: опубликованы переговоры судей матча «Зенит» — ЦСКА

РФС опубликовал переговоры арбитров матча 5-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА (2:1) в спорных моментах. Видео появилось в эфире и Telegram-канале «Матч Премьер».

ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Среди эпизодов: назначение пенальти в ворота петербуржцев во втором тайме, офсайд полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля в завершившейся взятием ворот соперника атаке при счете 1:1, а также неназначение пенальти в ворота сине-бело-голубых после падения Игоря Дивеева в борьбе с Родригао в чужой штрафной в концовке встречи.

В переговорах участвовали: главный арбитр матча Павел Кукуян, первый ассистент — Роман Усачев, который определил положение «вне игры», видеоарбитр (ВАР) — Евгений Турбин и его ассистент (АВАР) — Максим Гаврилин.

В моменте с офсайдом при просмотре ряда телеповторов у видеоарбитров не нашлось ракурса, который бы поставил под сомнение решение Усачева о «вне игры».

«Ну мы не можем доказать ничего», — сказал Турбин.

«Я согласен с ассистентом», — сказал Гаврилин.

«Угу, красавчик», — сказал Турбин и добавил: «Короче, доказательств нет, у нас нет, чего показывать».

Как ранее стало известно «СЭ», Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) рассмотрела обращение ЦСКА, выразившего несогласие с двумя решениями бригады арбитров во главе с Кукуяном в ходе матча с «Зенитом».

ЦСКА оспорил решение на 80-й минуте, когда Усачев зафиксировал положение «вне игры» у Карраскаля, и на 90-й минуте, когда Кукуян не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита». По мнению ЭСК, в обоих эпизодах судьи поступили правильно.

«Зенит» и ЦСКА выдали ярчайший матч в Санкт-Петербурге
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