«Мы не можем доказать ничего. Ассистент — красавчик»: опубликованы переговоры судей матча «Зенит» — ЦСКА

Среди эпизодов: назначение пенальти в ворота петербуржцев во втором тайме, офсайд полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля в завершившейся взятием ворот соперника атаке при счете 1:1, а также неназначение пенальти в ворота сине-бело-голубых после падения Игоря Дивеева в борьбе с Родригао в чужой штрафной в концовке встречи.

В переговорах участвовали: главный арбитр матча Павел Кукуян, первый ассистент — Роман Усачев, который определил положение «вне игры», видеоарбитр (ВАР) — Евгений Турбин и его ассистент (АВАР) — Максим Гаврилин.

В моменте с офсайдом при просмотре ряда телеповторов у видеоарбитров не нашлось ракурса, который бы поставил под сомнение решение Усачева о «вне игры».

«Ну мы не можем доказать ничего», — сказал Турбин.

«Я согласен с ассистентом», — сказал Гаврилин.

«Угу, красавчик», — сказал Турбин и добавил: «Короче, доказательств нет, у нас нет, чего показывать».

Как ранее стало известно «СЭ», Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) рассмотрела обращение ЦСКА, выразившего несогласие с двумя решениями бригады арбитров во главе с Кукуяном в ходе матча с «Зенитом».

ЦСКА оспорил решение на 80-й минуте, когда Усачев зафиксировал положение «вне игры» у Карраскаля, и на 90-й минуте, когда Кукуян не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита». По мнению ЭСК, в обоих эпизодах судьи поступили правильно.