Тренер «Сочи» Гаранин высказался об отказе клуба отпускать Нобоа в «Зенит» и ЦСКА

«Я не считаю, что Нобоа повёл себя непрофессионально. Если ему задали вопрос про предложения и он честно ответил — в этом нет ничего зазорного. Какой Кристиан футболист, вы видите в последних матчах, в которых он играет с первой до последней минуты. Да, нужно было время, чтобы мы увидели того самого Нобоа, которого вы видите в последних матчах. Кристиан — лидер, яркий футболист, и даже не хочется говорить про его возраст — он живее многих молодых ребят, которые играют в “Сочи”.



Я знал, что у него есть предложения, но он нам очень нужен. Это так не работает — захотел уйти и ушёл. Есть много моментов: надобность игрока, финансовая составляющая. Игра с Нобоа — прекрасная школа для молодых ребят. Когда к нам пришёл Кирилл Кравцов из “Зенита”, то мы спросили его: “Понимаешь, что у нас в опорной зоне играет лучший футболист чемпионата?” Кирилл сказал, что, даже если будет сидеть на скамейке, опыт работы с таким профессионалом для него — огромный. Когда так говорит футболист из “Зенита” — это очень показательно», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.