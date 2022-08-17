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12:09 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Краснодара» Газинский подписал двухлетний контракт с «Уралом»

В мае игрок покинул «Краснодар» по истечении срока контракта на правах свободного агента.

Урал
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Источник: ФК "Урал"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бывший полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Юрий Газинский заключил контракт с «Уралом» сроком на два года. Об этом ТАСС в среду сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

За «Краснодар» Газинский выступал с 2013 по 2022 год. В мае он покинул команду из Краснодарского края по истечении срока контракта на правах свободного агента.

«Газинский — наш игрок. Мы подписали с ним контракт на два года», — сказал Иванов.

Газинский в составе «Краснодара» провел 282 матча, забив 14 мячей. Вместе с командой он трижды становился бронзовым призером чемпионата России и один раз — финалистом кубка страны. В составе сборной России в период с 2016 по 2020 год Газинский провел 21 матч, он стал автором первого гола в истории чемпионата мира — 2018.

«Урал» после пяти туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав одно очко. Отставание от зоны сохранения места в высшем дивизионе чемпионата страны составляет два очка. В шестом туре екатеринбуржцы 20 августа на своем поле встретятся с «Пари Нижний Новгород».

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