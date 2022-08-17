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12:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Маслов, Ляпин и Бородюк покидают «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», «Торпедо» покинули президент клуба Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Торпедо"

Как стало известно «СЭ», в среду, 17 августа, в «Торпедо» произошли изменения. Клуб покинули президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.

Замещать руководство клуба будет директор «Торпедо» по стратегическому развитию Илья Геркус. На данный момент команду тренирует Андрей Каряка, который с октября 2021 года входит в тренерский штаб московского клуба.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Ляпина и Маслова главой «Торпедо» станет Илья Геркус.

После 5 туров РПЛ-2022/23 «Торпедо» идет на 15-м месте с 1 очком. 21 августа команда сыграет с «Зенитом» в 6-м туре РПЛ.

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Первый тайм: 1:0
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