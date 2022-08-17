Маслов, Ляпин и Бородюк покидают «Торпедо»
Как стало известно «СЭ», «Торпедо» покинули президент клуба Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.
Как стало известно «СЭ», «Торпедо» покинули президент клуба Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.
Как стало известно «СЭ», в среду, 17 августа, в «Торпедо» произошли изменения. Клуб покинули президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.
Замещать руководство клуба будет директор «Торпедо» по стратегическому развитию Илья Геркус. На данный момент команду тренирует Андрей Каряка, который с октября 2021 года входит в тренерский штаб московского клуба.
Ранее сообщалось, что в случае ухода Ляпина и Маслова главой «Торпедо» станет Илья Геркус.
После 5 туров РПЛ-2022/23 «Торпедо» идет на 15-м месте с 1 очком. 21 августа команда сыграет с «Зенитом» в 6-м туре РПЛ.