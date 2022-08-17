Маслов, Ляпин и Бородюк покидают «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», в среду, 17 августа, в «Торпедо» произошли изменения. Клуб покинули президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.

Замещать руководство клуба будет директор «Торпедо» по стратегическому развитию Илья Геркус. На данный момент команду тренирует Андрей Каряка, который с октября 2021 года входит в тренерский штаб московского клуба.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Ляпина и Маслова главой «Торпедо» станет Илья Геркус.