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13:00 (мск), источник: Sports.Ru

ЭСК РФС поддержала все решения Кукуяна в матче «Зенит» — ЦСКА. Все члены комиссии подтвердили офсайд у Карраскаля

ЭСК РФС поддержала решения судьи Павла Кукуяна в матче «Зенит» — ЦСКА (2:1).

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«ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизодах с отменой взятия ворот “Зенита” на 80-й минуте матча и неназначением 11-метрового удара в ворота “Зенита” на 90-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Зенит» на 80-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, атакующий игрок команды ЦСКА Хорхе Карраскаль в момент передачи мяча ему партнером по команде находился в офсайдной позиции, так как его ноги находились на одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды “Зенит” Деяном Ловреном, а верхняя часть тела, наклоненная вперед, была за линией вне игры.

ВАР правильно не вмешался, так как ни один из имеющихся ракурсов видеосъемки данного эпизода не давал повода сомневаться в правильности решения ассистента зафиксировать положение вне игры по окончании атакующей фазы».

Во время загрузки произошла ошибка.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» на 90-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела никакого нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды “Зенит” Родригао против игрока атакующей команды ЦСКА Игоря Дивеева в единоборстве с ним за мяч ввиду того, что защитник акцентировано первым сыграл в мяч в правильной манере. Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном эпизоде», — говорится в решении комиссии.

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