ЭСК РФС поддержала все решения Кукуяна в матче «Зенит» — ЦСКА. Все члены комиссии подтвердили офсайд у Карраскаля

«ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизодах с отменой взятия ворот “Зенита” на 80-й минуте матча и неназначением 11-метрового удара в ворота “Зенита” на 90-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, атакующий игрок команды ЦСКА Хорхе Карраскаль в момент передачи мяча ему партнером по команде находился в офсайдной позиции, так как его ноги находились на одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды “Зенит” Деяном Ловреном, а верхняя часть тела, наклоненная вперед, была за линией вне игры.



ВАР правильно не вмешался, так как ни один из имеющихся ракурсов видеосъемки данного эпизода не давал повода сомневаться в правильности решения ассистента зафиксировать положение вне игры по окончании атакующей фазы».