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14:17 (мск), источник: Sports.Ru

Кукуян обслужит матч «Динамо» — «Спартак» и другие назначения судей на 6-й тур Мир РПЛ

Стали известны арбитры на 6-й тур Мир РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

19 августа (пятница)

«Крылья Советов» — «Факел»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Анатолий Цветнов.

20 августа (суббота)

«Урал» — «Пари НН»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Николай Богач; инспектор — Александр Гончар.

«Химки» — «Локомотив»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Алексей Тюмин.

«Динамо» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Александр Колобаев.

«Ростов» — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Андрей Бутенко.

21 августа (воскресенье)

ЦСКА — «Ахмат»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Алексей Стипиди; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Игорь Синер.

«Зенит» — «Торпедо»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Алексей Воронцов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Зуев.

«Краснодар» — «Оренбург»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Эдуард Малый.

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