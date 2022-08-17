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15:54 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Мозес успешно перенес операцию в Германии

На восстановление спортсмена уйдет около шести месяцев.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Виктор Мозес успешно перенес операцию в Германии. Об этом в среду сообщает пресс-служба красно-белых.

Мозес получил травму в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» (2:0). 8 августа пресс-служба красно-белых сообщила, что нигерийский полузащитник пропустит около шести месяцев.

«Мозес успешно перенес операцию в Германии, — говорится в заявлении. — Игрока сопровождал руководитель медицинского департамента красно-белых Кирилл Козлов».

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в пяти матчах. В шестом туре красно-белые на выезде сыграют с московским «Динамо» 20 августа.

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