Футболист «Спартака» Мозес успешно перенес операцию в Германии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Виктор Мозес успешно перенес операцию в Германии. Об этом в среду сообщает пресс-служба красно-белых.

Мозес получил травму в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» (2:0). 8 августа пресс-служба красно-белых сообщила, что нигерийский полузащитник пропустит около шести месяцев.

«Мозес успешно перенес операцию в Германии, — говорится в заявлении. — Игрока сопровождал руководитель медицинского департамента красно-белых Кирилл Козлов».