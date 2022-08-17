Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Карабах
Виктория Пл
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Маккаби Хайфа
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Бенфика
Футбол. Кубок России
19:30
Сахалинец
Балашиха
10
Футбол. Кубок России
19:00
Электрон ВН
СШ-7 Карелия
20
Футбол. Кубок России
19:00
Нэфис
Химик-Август
01
Футбол. Кубок России
18:30
2DROTS
Чертаново
30
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Ставрополь
Армавир
30
Футбол. Кубок России
17:00
Ессентуки
СтавАгроСоюз
03
Футбол. Кубок России
15:00
Коломна
Сатурн
10
Футбол. Кубок России
14:30
Темп
Динамо Брл
21
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14.08
Спартак
Сочи
30
14.08
Оренбург
Торпедо
10
14.08
Нижний Новгород
Ростов
34
14.08
Химки
Ахмат
13
13.08
Динамо
Краснодар
00
13.08
Зенит
ЦСКА
21
13.08
Локомотив
Крылья Советов
11
12.08
Факел
Урал
00
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:22 (мск), источник: Sport24

«Динамо» объявило о переходе Милана Майсторовича

Московское «Динамо» достигло договоренности с сербским клубом «Войводина» о переходе центрального защитника Милана Майсторовича.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: fcdm.ru

Как сообщает официальный сайт бело-голубых, первую половину нынешнего сезона 17-летний игрок проведет в Сербии и присоединится к «Динамо» в феврале 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает в 25 тыс. евро рыночная стоимость футболиста, выступающего за юношескую команду «Войводины».

За юношескую сборную Сербии U17 Майсторович сыграл 10 матчей и забил один гол.

 Русский хоккеист изменил жене с ведущей: «Все были в шоке. Его всегда ставили в пример как порядочного семьянина»
Вера Брежнева обнажила грудь в 26 лет, снявшись полностью обнаженной: очень горячие фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь