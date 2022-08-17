«Динамо» объявило о переходе Милана Майсторовича
Московское «Динамо» достигло договоренности с сербским клубом «Войводина» о переходе центрального защитника Милана Майсторовича.
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Московское «Динамо» достигло договоренности с сербским клубом «Войводина» о переходе центрального защитника Милана Майсторовича.
Как сообщает официальный сайт бело-голубых, первую половину нынешнего сезона 17-летний игрок проведет в Сербии и присоединится к «Динамо» в феврале 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает в 25 тыс. евро рыночная стоимость футболиста, выступающего за юношескую команду «Войводины».
За юношескую сборную Сербии U17 Майсторович сыграл 10 матчей и забил один гол.