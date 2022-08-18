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10:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трансфер полузащитника «Ростова» Норманна в «Лечче» сорвался из-за проблем с регистрацией игрока

Переход полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна в «Лечче» не состоится.

Ростов
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба клуба, в связи с затянувшейся процедурой регистрации игрока, было принято решение по взаимному согласию окончательно прервать этот процесс.

16 августа, «Лечче» объявил об аренде у «Ростова» 26-летнего игрока. Норвежец должен был выступать за итальянскую команду до конца сезона-2022/23, у клуба не было права выкупа игрока.

В прошлом сезоне Норманн играл за «Норвич» на правах аренды из «Ростова». Полузащитник забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за английскую команду.

В сезоне-2022/23 Норманн не участвовал ни в одном матче «Ростова». Контракт норвежца с российским клубом действует до конца июня 2024 года.

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