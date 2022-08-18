Трансфер полузащитника «Ростова» Норманна в «Лечче» сорвался из-за проблем с регистрацией игрока
Переход полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна в «Лечче» не состоится.
Ростов
ЛеччеПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Переход полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна в «Лечче» не состоится.
Как сообщает пресс-служба клуба, в связи с затянувшейся процедурой регистрации игрока, было принято решение по взаимному согласию окончательно прервать этот процесс.
16 августа, «Лечче» объявил об аренде у «Ростова» 26-летнего игрока. Норвежец должен был выступать за итальянскую команду до конца сезона-2022/23, у клуба не было права выкупа игрока.
В прошлом сезоне Норманн играл за «Норвич» на правах аренды из «Ростова». Полузащитник забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за английскую команду.
В сезоне-2022/23 Норманн не участвовал ни в одном матче «Ростова». Контракт норвежца с российским клубом действует до конца июня 2024 года.