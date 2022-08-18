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11:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — первый. Но настоящая проверка еще только ждет Абаскаля — в дерби с «Динамо»

Константин Алексеев — о главном матче 6-го тура.

Спартак
Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Забитые в конце мая под завязку «Лужники», исполнение вместе с певицей МакSим ее главного хита почти всем стадионом, яркий футбол и незабитый в добавленное время пенальти — кубковый финал «Спартак» — «Динамо» запомнится надолго. Но в субботу на матче тех же команд должно быть не менее жарко.

Понятно, что теперь на кону не стоит непосредственно трофей, зато закручивается интрига в чемпионате. «Спартак» последние годы на словах пытался бросать перчатку «Зениту», а на деле ничего реального из этого не выходило. Разве что при Доменико Тедеско красно-белые оказались где-то рядом, но все равно речь по большому счету шла о борьбе за второе место, чем за первое.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом чемпионате спартаковцы вообще провалились, так что теперь от команды никто не ждал ничего хорошего. Тем более вновь поменялся тренер, на место выигравшего Кубок Паоло Ваноли пришел «кот в мешке» для абсолютного большинства Гильермо Абаскаль, а в самом начале сезона еще и нашедший его спортивный директор Лука Каттани покинул клуб.

Тем удивительнее все, что происходит сейчас со «Спартаком». Вопреки всем обстоятельствам красно-белые после пяти туров находятся на вершине. Причем не вытаскивают случайно рабочие победы при унылой игре, а рвут и мечут на кураже. Попадется под руку серебряный призер прошлого чемпионата «Сочи», и его разгромят — 3:0. Абаскаль и Ко первые не только по набранным очкам, но и по забитым мячам — 14. На три больше, чем у «Зенита». А Промес на старте РПЛ забил уже столько голов, сколько за весь прошлый чемпионат — шесть.

Источник: РИА "Новости"

Голландец — тот футболист, который напоминает о золотом-2017-м. Квинси тащил команду тогда, ведет за собой и теперь. И эта прыть «Спартака» в начале дистанции быстро разбудила болельщиков, истосковавшихся по команде, которой можно гордиться. Поэтому ничего удивительного, что все пущенные в свободную продажу билеты на «ВТБ Арену» раскуплены еще за пять дней до матча. Остаются только за ворота для поклонников бело-голубых, но и их, можно не сомневаться, скоро сметут. Так что приглашенный на игру Валерий Сюткин споет «футбольный матч “Спартак” — “Динамо”, и переполнен стадион» при аншлаге.

Спартаковские поклонники уже сейчас признаются, что не могут дождаться субботнего дерби. Победы над «Сочи» и «Краснодаром» — это хорошо, как и над «Уралом» с «Оренбургом». Но первая настоящая проверка предстоит только теперь. Тот же «Сочи», при всем уважении, потерял тренера Федотова, Кассьерру и Родригао, так что пока не выглядит претендентом на медали. «Динамо» тоже на старте не блещет, однако еще ни разу не проиграло. А статус дерби и амбиции бело-голубых добавляют перца.

Мало сомнений в том, что «Зенит» в ближайшем туре победит в Петербурге «Торпедо», велики шансы ЦСКА дома против «Ахмата», а значит, «Спартаку», чтобы продлить сказку, тоже нужно брать три очка. И тогда можно будет говорить, что проект Абаскаля — это действительно всерьез.

Источник: РИА "Новости"

При этом у «Динамо» свои задачи. Не забудем: бело-голубые вступили в сезон своего столетия, что добавляет ожиданий. А старт хотя и не получился роскошным, но вполне приемлемый. Победа в субботу сократит отставание от нынешнего лидера всего до одного очка. И акции Славиши Йокановича резко взлетят.

В общем, главный матч тура ответит на многие вопросы о перспективах команд в сезоне. Приятно: старейшее дерби России вновь в центре внимания.

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