«Торпедо» объявило об отставке Бородюка с поста главного тренера
«Торпедо» объявило об отставке Александра Бородюка с поста главного тренера команды.
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«Торпедо» объявило об отставке Александра Бородюка с поста главного тренера команды.
Клуб сообщил, что договорился о прекращении сотрудничества с 59-летним специалистом по обоюдному соглашению сторон. Вместе с Бородюком тренерский штаб автозаводцев покинул его ассистент Виктор Лосев.
Бородюк возглавлял «Торпедо» с марта 2021 года, в прошлом сезоне команда заняла первое место в Первой лиге и вернулась в РПЛ. После 5 туров сезона-2022/23 команда занимает предпоследнее, 15-е место в таблице премьер-лиги с 1 очком.
По данным «СЭ», исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо» будет Андрей Каряка, а из клуба помимо Бородюка уйдут президент Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин.