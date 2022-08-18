«Торпедо» объявило об отставке Бородюка с поста главного тренера

Клуб сообщил, что договорился о прекращении сотрудничества с 59-летним специалистом по обоюдному соглашению сторон. Вместе с Бородюком тренерский штаб автозаводцев покинул его ассистент Виктор Лосев.

Бородюк возглавлял «Торпедо» с марта 2021 года, в прошлом сезоне команда заняла первое место в Первой лиге и вернулась в РПЛ. После 5 туров сезона-2022/23 команда занимает предпоследнее, 15-е место в таблице премьер-лиги с 1 очком.