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09:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Торпедо» объявило об отставке Бородюка с поста главного тренера

«Торпедо» объявило об отставке Александра Бородюка с поста главного тренера команды.

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Клуб сообщил, что договорился о прекращении сотрудничества с 59-летним специалистом по обоюдному соглашению сторон. Вместе с Бородюком тренерский штаб автозаводцев покинул его ассистент Виктор Лосев.

Бородюк возглавлял «Торпедо» с марта 2021 года, в прошлом сезоне команда заняла первое место в Первой лиге и вернулась в РПЛ. После 5 туров сезона-2022/23 команда занимает предпоследнее, 15-е место в таблице премьер-лиги с 1 очком.

По данным «СЭ», исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо» будет Андрей Каряка, а из клуба помимо Бородюка уйдут президент Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин.

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