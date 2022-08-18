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11:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Вслед за Бородюком из «Торпедо» был уволен спортивный директор

Московское «Торпедо» на своем официальном сайте объявило об увольнении спортивного директора Максима Ляпина.

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Торпедо" Москва

Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

«Спасибо команде за яркий золотой сезон в ФНЛ! Благодарен каждому из наших футболистов. Верю в парней и буду переживать за каждого из них как за родного. Хочу поблагодарить за оказанное мне доверие Дениса Маслова и председателя Совета директоров “Торпедо” Сергея Юрьевича Менжинского. Спасибо главному тренеру Александру Бородюку, тренерскому штабу, персоналу и всему офису “Торпедо”. Клубу — удачи и побед в РПЛ!» — приводит слова Ляпина официальный сайт «Торпедо».

Ранее «Торпедо» объявило об увольнении главного тренера Александра Бородюка и его помощника Виктора Лосева.

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