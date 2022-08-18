Вслед за Бородюком из «Торпедо» был уволен спортивный директор

«Спасибо команде за яркий золотой сезон в ФНЛ! Благодарен каждому из наших футболистов. Верю в парней и буду переживать за каждого из них как за родного. Хочу поблагодарить за оказанное мне доверие Дениса Маслова и председателя Совета директоров “Торпедо” Сергея Юрьевича Менжинского. Спасибо главному тренеру Александру Бородюку, тренерскому штабу, персоналу и всему офису “Торпедо”. Клубу — удачи и побед в РПЛ!» — приводит слова Ляпина официальный сайт «Торпедо».