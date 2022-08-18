«Урал» заключил контракт с тренером, при котором БАТЭ победил «Баварию»
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Александр Ермакович вошел в тренерский штаб «Урала», сообщается на сайте екатеринбургского футбольного клуба.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Александр Ермакович вошел в тренерский штаб «Урала», сообщается на сайте екатеринбургского футбольного клуба.
Сроки контракта с 47-летним белорусским специалистом не уточняются. В понедельник белорус Виктор Гончаренко сменил россиянина Игоря Шалимова на посту главного тренера «Урала», подписав соглашение на два года.
Ермакович работал с Гончаренко в белорусском БАТЭ с 2009 года. Вместе они четыре раза становились чемпионами Белоруссии, побеждали в Лиге чемпионов немецкую «Баварию» и французский «Лилль», а также выходили в плей-офф Лиги Европы. В 2013 году Ермакович возглавил клуб из Борисова. Под его руководством БАТЭ пять раз выиграл чемпионат Белорусски и четырежды Суперкубок страны.
В январе 2018 года Ермакович покинул белорусский клуб и стал помощником Гончаренко в московском ЦСКА. В апреле 2021 года Ермакович снова начал работу с Гончаренко, но уже в «Краснодаре». В январе 2022 года весь тренерский штаб покинул стан «быков».