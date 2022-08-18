Футбольный клуб «Торпедо» объявил, что руководить командой будет Николай Ковардаев

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил, что Николай Ковардаев будет руководить командой после ухода главного тренера Александра Бородюка. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

Об уходе Бородюка «Торпедо» объявило в четверг, также клуб покинул спортивный директор Максим Ляпин. Пресс-служба «Торпедо» отметила, что к тренерскому штабу Ковардаева присоединились Андрей Гордеев и тренер вратарей Анатолий Рожков.

Ковардаеву 51 год, с февраля 2022 года он возглавлял вторую команду «Торпедо». Ранее специалист работал в молодежных командах «Сатурн» (Раменское), «Химки», «Динамо» (Москва), «Арсенал» (Тула).