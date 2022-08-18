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13:01 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Торпедо» объявил, что руководить командой будет Николай Ковардаев

В четверг пост главного тренера московской команды покинул Александр Бородюк.

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Торпедо" Москва

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил, что Николай Ковардаев будет руководить командой после ухода главного тренера Александра Бородюка. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

Об уходе Бородюка «Торпедо» объявило в четверг, также клуб покинул спортивный директор Максим Ляпин. Пресс-служба «Торпедо» отметила, что к тренерскому штабу Ковардаева присоединились Андрей Гордеев и тренер вратарей Анатолий Рожков.

Ковардаеву 51 год, с февраля 2022 года он возглавлял вторую команду «Торпедо». Ранее специалист работал в молодежных командах «Сатурн» (Раменское), «Химки», «Динамо» (Москва), «Арсенал» (Тула).

После пяти туров Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» с одним очком занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. В шестом туре команда 21 августа на выезде сыграет с петербургским «Зенитом».

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