Лидирующие амбиции: сохранит ли «Спартак» чемпионский темп в матче с «Динамо»

После пятого тура московский «Спартак» единолично возглавляет таблицу чемпионата России. 20 августа ему придется отстаивать эту позицию в столичном дерби против «Динамо», которое также неплохо стартовало в нынешнем сезоне РПЛ. В тот же день терпящий бедствие московский «Локомотив» сыграет в гостях с «Химками» и попробует одержать первую победу в турнире. ЦСКА примет грозненский «Ахмат», а действующий чемпион петербургский «Зенит» — московское «Торпедо». В каких матчах ждать сюрпризов, а где всё предрешено — разбирались «Известия».

«Динамо» — «Спартак»

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 6, 20.08.2022, 17:30 Динамо - Спартак -

Когда в июне этого года «Спартак» назначил главным тренером малоизвестного 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля, казалось, что команду ждет повторение прошлого провального сезона. Отчасти эти прогнозы подтвердило разгромное поражение в Суперкубке России от «Зенита» (0:4). Но с началом сезона РПЛ всё поменялось.

В первом туре была ничья в Грозном с «Ахматом» при не очень качественной игре красно-белых. А затем случились четыре победы подряд. Сначала многие связывали это с уровнем соперников, но в последнем туре «Спартак» разгромил также хорошо стартовавший «Сочи» (3:0). И ему не помешала даже потеря своего лидера Мозеса, который выбыл на полгода.

— «Спартак» стартовал хорошо и по игре выглядит с каждым матчем всё лучше, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой. — Во многом матч с «Сочи» показал, что эти успехи неслучайны. Вполне возможно, что команда сможет побороться за медали и даже чемпионство. Я допускаю, что и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо» могут навязать борьбу «Зениту», который, конечно, продолжает оставаться фаворитом. Но для спартаковцев показательными будут два ближайших матча с прямыми конкурентами — «Динамо» и «Зенитом». Если там они покажут свои лучшие качества, то можно будет уже более уверенно говорить о борьбе за что-то серьезное.

«Динамо» в прошлом сезоне влюбило в себя публику благодаря яркой игре и долгому нахождению вблизи «Зенита» в таблице. Но весной провалило концовку чемпионата и не удержало интригу в борьбе за чемпионство. А в последнем туре разгромное домашнее поражение от «Сочи» (1:5) лишило команду и серебряных медалей. В довершение всего был проигран «Спартаку» финал Кубка России (1:2).

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Главный тренер Сандро Шварц покинул команду, а сменивший его Славиша Йоканович столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в центре обороны, лишившись почти всех основных игроков прошлого сезона. Усилиться удалось лишь приехавшим к четвертому туру защитником Роберто Фернандесом, а также вернувшимся из аренды молодым полузащитником Лукой Гагнидзе.

«Динамо» стало играть в более оборонительный футбол, но при этом стабильно набирает очки, не проиграв пока ни одного матча. Сейчас команда идет на шестом месте, отставая от лидирующего «Спартака» всего на четыре очка. И в случае победы может вплотную приблизиться к красно-белым.

— Качество игры «Динамо» стало хуже, чем при Шварце, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин. — В прошлом сезоне, особенно в первой его части, до зимнего перерыва, команда демонстрировала очень симпатичный футбол. Сейчас, забив первыми, динамовцы отходят назад и пытаются сохранить победный счет. Мне не кажется это очень перспективной затеей в плане борьбы за высокие места.

Эксперт отметил влияние кадровых проблем в обороне на игру «Динамо» и с учетом этого позитивно оценил приход Фернандеса. Может усилить команду и Гагнидзе, считает Силкин.

— Некоторые мои знакомые из «Динамо», видящие его на тренировках, называют Луку новым Модричем. И мне тоже очень нравится, как он играет. Но этого мало — состав «Динамо» еще надо усиливать, чтобы за что-то серьезное бороться. При этом обыграть «Спартак», даже такой сильный, динамовцы могут и сейчас. В отдельном матче можно сделать всё что угодно. Тем более в команде немало воспитанников клуба, для которых это такой же принципиальный соперник, как был для нас в советское время. И их точно не надо будет настраивать на эту игру — сами выйдут на поле, чтобы рвать и метать, — подчеркнул эксперт.

«Химки» — «Локомотив»

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 6, 20.08.2022, 15:00 Химки - Локомотив -

Полтора года назад в «Локомотиве» сменилось руководство. Председателем совета директоров стал Александр Плутник, генеральным директором — Владимир Леонченко. Год назад спортивным блоком клуба стал управлять Ральф Рангник, покинувший «железнодорожников» уже через полгода. Ушло и большинство его немецких помощников, но оперативным управлением продолжает заниматься спортивный директор Томас Цорн.

За это время, потратив огромное количество денег на трансферы на обновление состава, клуб откатился сначала из тройки призеров на шестое место, а сейчас после пяти туров идет и вовсе на 13-й строчке в зоне переходных матчей. В СМИ уже пошли слухи, что матч с «Химками» в случае неудачного исхода может стать последним в клубе для Цорна и немецкого тренерского штаба.

Правда, и «Химки» после внезапной отставки главного тренера Сергея Юрана уже не выглядят сверхсложным соперником. Они удачно начали сезон, но после неожиданной рокировки на тренерском мостике проиграли дебютный матч под руководством Николая Писарева, уступив дома грозненскому «Ахмату» (1:3). И пока неясно, в каком состоянии подойдут к игре с «Локо».

— У нас задачи на сезон не меняются после смены главного тренера, — объяснил «Известиям» генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов. — Мы как хотели занять место выше, чем было в позапрошлом сезоне, так и сейчас хотим. И перед Юраном стояла задача быть выше восьмого места, и сейчас такие же цели перед Писаревым. Мы между собой решили так. Будет ли усиление состава этим летом? У нас с составом всё хорошо. У нас боеспособный коллектив. И нас всё устраивает.

ЦСКА — «Ахмат»

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 6, 21.08.2022, 15:00 ЦСКА - Ахмат -

ЦСКА поразил многих неожиданно удачным стартом в РПЛ. Ранее в межсезонье армейцы теряли игроков и слабо играли контрольные матчи, поэтому трудно было ожидать, что с новым главным тренером Владимиром Федотовым они быстро начнут набирать очки. Но в итоге после четырех туров команда с 10 баллами шла на первом месте, радуя качественной игрой.

В последнем туре случилось первое поражение, но это был выезд к фавориту чемпионата и его действующему победителю «Зениту». ЦСКА проиграл 1:2, но в целом играл не хуже питерцев.

Теперь к ним приезжает в гости очень крепкий «Ахмат», идущий сейчас на восьмом месте, в пяти очках от первого. ЦСКА уступает лидирующему «Спартаку» всего три балла и попытается его догнать уже в ближайшем туре.

— В целом доволен стартом команды в этом сезоне, — заявил «Известиям» полузащитник «Ахмата» Антон Швец. — Думаю, все у нас довольны. Набрали важные очки со «Спартаком» и «Зенитом». Хотя могли взять больше. Пропустили нереальный гол от Мозеса в игре со «Спартаком», хотя в общем играли лучше. Но радует, что победили «Факел» (2:1) и «Химки» (3:1), взяли по три очка там, где должны были брать. С ЦСКА будет тяжелая игра, эта команда в хорошей форме. И нам будет непросто. Но ничего, подготовимся, изучим их сильные стороны. Особенно надо постараться помешать Хорхе Карраскалю, это ключевой футболист ЦСКА, он в отличной форме и многое дает своей команде.

«Зенит» — «Торпедо»

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 6, 21.08.2022, 17:30 Зенит - Торпедо -

Сильнейший клуб страны последних четырех лет встречается дома с новичком РПЛ и одним из аутсайдеров. «Зенит» неожиданно для многих допустил две осечки в первых пяти турах, сыграв в гостях вничью с «Химками» (1:1) и «Ахматом» (0:0). Кроме того, потерял своего лидера Клаудиньо, который выбыл на месяц из-за травмы. Но победа над ЦСКА показала, что подопечные Сергея Семака по-прежнему остаются фаворитами сезона.

Вернувшееся спустя восемь лет в РПЛ «Торпедо» попыталось почти тем же составом закрепиться в элите, но по итогам первых пяти туров набрано всего одно очко. «Автозаводцы» находятся на предпоследнем месте в зоне прямого вылета. И в четверг сменили главного тренера. Вместо Александра Бородюка команду возглавил Николай Ковардаев. Для 52-летнего специалиста это будет дебют в РПЛ в качестве главного тренера. Ранее он возглавлял молодежные составы «Динамо» и тульского «Арсенала», работал ассистентом главного тренера в «Динамо», но никогда не занимался самостоятельной работой на уровне РПЛ.

В «Торпедо» он пришел полгода назад, возглавив вторую команду черно-белых. И теперь везет основу в Питер к лидеру. Также свои посты покинули президент московского клуба Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин. Маслова сменил экс-руководитель «Локомотива» Илья Геркус, с нынешнего лета занимающий «Торпедо» должность директора по стратегическому развитию.

— Сейчас уровень «Зенита» и «Торпедо» — небо и земля, — сказал «Известиям» Сергей Силкин, которому Ковардаев помогал в «Динамо». — Ковардаеву будет очень непросто, но он большой профессионал. Я его хорошо знаю. Коля — порядочный человек и фанатик своей работы. Он может выправить ситуацию в «Торпедо». Хотя в Питере будет сложно. Там будет успехом просто навязать борьбу. А если получится зацепиться хотя бы за ничью, новый главный тренер станет героем. Если же нет, то надо будет в следующих матчах срочно давать результат, потому что очки клубу сейчас нужны как воздух, чтобы не вылететь из РПЛ.

В шестом туре РПЛ пройдет еще четыре матча. В пятницу, 19 августа, самарские «Крылья Советов» примут воронежский «Факел». В субботу, 20 августа, екатеринбургский «Урал» сыграет дома с «Пари Нижний Новгород», а «Ростов» встретится на своем поле с «Сочи». В воскресенье, 21 августа, «Краснодар» в родных стенах померится силами с «Оренбургом».