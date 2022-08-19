Матчем «Крылья Советов» — «Факел» стартует шестой тур чемпионата России по футболу

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков в пяти матчах. «Факел» с тремя очками располагается на 12-й позиции. В первых турах самарская команда победила «Оренбург» (4:2), сыграла вничью с московскими «Торпедо» (1:1) и «Локомотивом» (1:1), а также уступила петербургскому «Зениту» (0:3) и столичному «Динамо» (0:2). «Факел» в стартовых турах сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0), «Динамо» (3:3) и «Краснодаром» (2:2), а также уступил грозненскому «Ахмату» (1:2) и ЦСКА (1:4).

В составе «Крыльев Советов» не сможет сыграть полузащитник Сергей Пиняев, который продолжает восстановление от пневмоторакса. Ранее генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев сообщил ТАСС, что Пиняев посетит игру с «Факелом». Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин 18 августа сообщил ТАСС, что Пиняев приступил к беговым упражнениям, а к тренировкам вернется в начале сентября.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 6, 19.08.2022, 19:00 Крылья Советов - Факел -

17 августа прошла жеребьевка группового этапа Фонбет — Кубка России для команд РПЛ. «Факел» и «Крылья Советов» оказались группе B. Также в ней сыграют петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Матчи первого тура группового этапа Кубка России пройдут 30 и 31 августа. Расписание игр станет известно позднее.

В прошлом сезоне «Факел» занял второе место в турнирной таблице первенства первого дивизиона чемпионата России и вышел в РПЛ спустя 21 год. Генеральный директор воронежского клуба Роман Асхабадзе считает, что старт получился тяжелым, но достойным. «Оценивая реально свои возможности и помня о статусе новичка премьер-лиги, прекрасно понимали, что будет тяжело. Поэтому оцениваю старт как тяжелый, но достойный во многих компонентах», — сказал Асхабадзе ТАСС.