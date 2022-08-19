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00:40 (мск), источник: ТАСС

Матчем «Крылья Советов» — «Факел» стартует шестой тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 19 августа. Программа шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу одним матчем. В этот день самарские «Крылья Советов» на своем поле примут воронежский «Факел», встреча начнется в 19:00 мск.

Крылья Советов
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков в пяти матчах. «Факел» с тремя очками располагается на 12-й позиции. В первых турах самарская команда победила «Оренбург» (4:2), сыграла вничью с московскими «Торпедо» (1:1) и «Локомотивом» (1:1), а также уступила петербургскому «Зениту» (0:3) и столичному «Динамо» (0:2). «Факел» в стартовых турах сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0), «Динамо» (3:3) и «Краснодаром» (2:2), а также уступил грозненскому «Ахмату» (1:2) и ЦСКА (1:4).

В составе «Крыльев Советов» не сможет сыграть полузащитник Сергей Пиняев, который продолжает восстановление от пневмоторакса. Ранее генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев сообщил ТАСС, что Пиняев посетит игру с «Факелом». Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин 18 августа сообщил ТАСС, что Пиняев приступил к беговым упражнениям, а к тренировкам вернется в начале сентября.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 6, 19.08.2022, 19:00

Крылья Советов-Факел-

17 августа прошла жеребьевка группового этапа Фонбет — Кубка России для команд РПЛ. «Факел» и «Крылья Советов» оказались группе B. Также в ней сыграют петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Матчи первого тура группового этапа Кубка России пройдут 30 и 31 августа. Расписание игр станет известно позднее.

В прошлом сезоне «Факел» занял второе место в турнирной таблице первенства первого дивизиона чемпионата России и вышел в РПЛ спустя 21 год. Генеральный директор воронежского клуба Роман Асхабадзе считает, что старт получился тяжелым, но достойным. «Оценивая реально свои возможности и помня о статусе новичка премьер-лиги, прекрасно понимали, что будет тяжело. Поэтому оцениваю старт как тяжелый, но достойный во многих компонентах», — сказал Асхабадзе ТАСС.

Программа шестого тура продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Урал» — «Пари Нижний Новгород», «Химки» — «Локомотив», «Динамо» — «Спартак» и «Ростов» — «Сочи». В воскресенье пройдут встречи ЦСКА — «Ахмат», «Зенит» — «Торпедо» и «Краснодар» — «Оренбург».

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