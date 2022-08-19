Футболисты «Урала» снялись в благотворительной фотосессии с бездомными животными

В преддверии этого события футболисты «Урала» приняли участие в благотворительной акции.

Эрик Бикфалви, Илья Помазун, Александр Юшин и Эмерсон поучаствовали в специальной фотосессии с некоторыми питомцами фонда по спасению бездомных животных. Мероприятие прошло на «Екатеринбург Арене».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3uspcrtSV4U" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.