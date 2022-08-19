Футболисты «Урала» снялись в благотворительной фотосессии с бездомными животными
20 августа отмечается всемирный день бездомных животных.
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20 августа отмечается всемирный день бездомных животных.
В преддверии этого события футболисты «Урала» приняли участие в благотворительной акции.
Эрик Бикфалви, Илья Помазун, Александр Юшин и Эмерсон поучаствовали в специальной фотосессии с некоторыми питомцами фонда по спасению бездомных животных. Мероприятие прошло на «Екатеринбург Арене».
А 20 августа около «Екатеринбург Арены» будут размещены специальные контейнеры. Там болельщики матча «Урал» — «Нижнего Новгорода» смогут оставить корм для бездомных животных.