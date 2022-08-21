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00:57 (мск)

«Зенит» — «Торпедо»: прогнозы и ставки

Ждем множество голов — все или почти все в одни ворота.

Зенит
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Прогноз на матч

В последний раз «Торпедо» играло в гостях с «Зенитом» 9 августа 2014 года, и результат той игры, наверное, у многих отложился в памяти: подопечные Андре Виллаш-Боаша разобрали автозаводцев на винтики — 8:1! Кстати, московский клуб тогда тренировал как раз вновь возглавивший его на этой неделе Николай Савичев. А разгром начался с гола за «Зенит» Игоря Смольникова, который на этот раз пожалует в Питер в гости уже как ветеран «Торпедо».

Соотношение сил на этот раз выглядит примерно таким же, что и 8 лет назад. Сомнений в исходе в пользу фаворита нет ни малейших, тем более, накануне потерпел неудачу «Спартак», и дежурная победа команды Сергея Семака вернет ее на первое место в таблице. Дома «Зенит» обыгрывает всех, и потеря очков в матче с явным аутсайдером лиги стала бы суперсенсацией. Отсутствие травмированных Клаудиньо и Кузяева сине-бело-голубым не помешает, возможно, даже на первые роли выйдут игроки ближайшего резерва. Матч неизбежно выйдет максимально односторонним, ведь по качеству игры «Торпедо» на старте РПЛ уступает вообще всем, возможно, в чем-то за исключением «Урала».

На что ставить

«Зенит» — «Торпедо»

Победа чемпиона подразумевается по умолчанию, но от «Зенита» ждут почти обязательного разгрома. На что в таком случае сделать ставку: большое число хозяйских голов или общий тотал матча? Коэффициент за дежурную комбинацию П1 + тотал больше 2.5 (1.38) совсем не интригует и не заслуживает риска. Добившись комфортного преимущества, «Зенит» вполне может сбросить обороты и позволить гостям создать свои моменты — как раз по игре в атаке торпедовцы не так безнадежны, в первых 5 турах им трижды удавалось поразить чужие ворота. Но если по итогам 90 минут встречи на «Газпром-Арене» на табло снова окажутся магические 8:1 — большого удивления это не вызовет.

Самым рабочим вариантом ставки выглядит победа «Зенита» с форой (-2.5) за 2.04 на сайте и в приложении БК Olimpbet. Разницу в три мяча с самой пропускающей командой чемпионата зенитовцы должны создавать, после чего всем можно будет расслабиться и готовиться к более напряженным поединкам.

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Игорь Борунов

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