«Динамо» — «Спартак»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Динамо» при тренере Йокановиче — совсем не то, что при Шварце. Бело-голубые уже не настаивают на владении мячом, реже прессингуют соперника у чужой штрафной (хотя иногда все-таки такое бывает). Как следствие динамовцы теперь реже бьют по чужим воротам и реже создают голевые моменты. При невпечатляющей игре поражений у «Динамо» пока нет: 2 победы и три ничьи. Где-то москвичи потеряли два очка, как с «Факелом» (3:3), а где-то им повезло, как с «Ростовом» (1:1) и «Крыльями Советов» (2:0). И это еще в отличной форме находится Смолов (4 гола+передача), хорош Грулев (2 гола). Среди остальных динамовцев мало кого можно выделить, от того же Захаряна ждут большего.

«Спартак» в эйфории: после 5 туров красно-белые — единоличные лидеры РПЛ. Команда Абаскаля только что разгромила «Сочи» 3:0, выиграв 4-й матч подряд. С сочинцами «Спартак» по-настоящему включился только после перерыва, и этого хватает, чтобы разрывать чемпионат. Красно-белые, пожалуй, ни в одном из туров не доминировали по игре все 90 минут, их конек — быстрые атаки, моменты, где можно подловить соперника на ошибке. А уж впереди Промес и Соболев на классе разбираются с защитниками. Голландец вообще прекрасен на старте сезона, на его счету уже 6 голов и 2 передачи. Соболев тоже в порядке, стал больше ассистировать (гол и 3 передачи).

На что ставить

«Динамо» два тура подряд сыграло на ноль — и это несмотря на обновленную защиту и вратаря Шунина, который в прошлом сезоне редко спасал бело-голубых. Оборона «Спартака» по именам смотрится тоже не очень внушительно, но пропустила всего три мяча в 5 турах. Главное, что в атаке все хорошо, красно-белые забили уже 14 голов. Выбывшего Мозеса заменил Игнатов, есть и вариант с Зиньковским. В целом, и у «Динамо», и у «Спартака» сильнейшая линия в составе сейчас — это нападение. Так что логично тут рассчитывать на голы. Тем более это дерби, футболисты подзарядятся эмоциями от болельщиков.

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