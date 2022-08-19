Карраскаль: пускай эксперты досрочно коронуют «Зенит». Моя цель — стать чемпионом с ЦСКА

«Болельщики признали меня лучшим игроком ЦСКА в июле? Наша сила в команде, в единстве. Я не играю один, Хесус не играет один, Чалов не играет один — мы выступаем все вместе. А вот лидер у нас один — наш капитан Игорь. Ребята все объединяются и стараются демонстрировать свой уровень. У нас нет такого, что кто-то хочет дополнительно выделиться, поэтому работаем на благо команды. Футболисты подчиняют себя интересам коллектива.



Моя цель — стать чемпионом! И команда тоже будет не против, я уверен. Я всего себя отдам ради чемпионства. Знаю, что эксперты уже отдают титул “Зениту”. Пускай их коронуют, я не против. Но всё покажет игра на поле и турнирная таблица в конце сезона», — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.