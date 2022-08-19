Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
Факел
Футбол. Зарубежный
21:00
Эспаньол
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Герта
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Труа
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Вальядолид
Футбол. Премьер-лига
20.08
Урал
Нижний Новгород
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14.08
Спартак
Сочи
30
14.08
Оренбург
Торпедо
10
14.08
Нижний Новгород
Ростов
34
14.08
Химки
Ахмат
13
13.08
Динамо
Краснодар
00
13.08
Зенит
ЦСКА
21
13.08
Локомотив
Крылья Советов
11
12.08
Факел
Урал
00
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Карраскаль: пускай эксперты досрочно коронуют «Зенит». Моя цель — стать чемпионом с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о чемпионских амбициях армейской команды.

Зенит
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Футболист заявил, что знает о прогнозах экспертов на очередное чемпионство «Зенита», однако подчеркнул: его цель — выиграть золото чемпионата России с ЦСКА.

«Болельщики признали меня лучшим игроком ЦСКА в июле? Наша сила в команде, в единстве. Я не играю один, Хесус не играет один, Чалов не играет один — мы выступаем все вместе. А вот лидер у нас один — наш капитан Игорь. Ребята все объединяются и стараются демонстрировать свой уровень. У нас нет такого, что кто-то хочет дополнительно выделиться, поэтому работаем на благо команды. Футболисты подчиняют себя интересам коллектива.

Моя цель — стать чемпионом! И команда тоже будет не против, я уверен. Я всего себя отдам ради чемпионства. Знаю, что эксперты уже отдают титул “Зениту”. Пускай их коронуют, я не против. Но всё покажет игра на поле и турнирная таблица в конце сезона», — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.

Напомним, «Зенит» и ЦСКА встречались в матче 5-го тура РПЛ — игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Читайте также
Зенит
2:1
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
 Легенда чешского хоккея отказался возвращать свитер, подаренный ему Путиным
Как водка и травма перечеркнули жизнь советского рекордсмена
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь