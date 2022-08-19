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16:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Иностранный футболист ЦСКА назвал ложный стереотип о россиянах

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль назвал ложный стереотип о россиянах. Его слова приводятся на сайте московской команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Если честно, до приезда сюда я считал, что русские люди суровые, жесткие. Но, переехав в Россию, увидел, что тут живут добрые и открытые ребята. Наверное, не все такие, но мне встречаются в основном замечательные люди», — заявил иностранный футболист. Он подчеркнул, что ему понравилась Москва, и назвал город одним из самых красивых в мире.

8 июля Карраскаль ответил на вопрос о безопасности пребывания в России. Футболист заявил, что чувствует себя комфортно, находясь в стране.

Полузащитник находился в аренде в ЦСКА до конца сезона-2021/2022. После этого руководство команды приняло решение о выкупе футболиста. В составе армейцев хавбек принял участие в 18 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

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