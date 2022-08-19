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18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» — «Факел»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы самарских «Крыльев Советов» и воронежского «Факела» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 6, 19.08.2022, 19:00

Крылья Советов-Факел-

Встреча пройдёт на «Самара Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Соколов, Коваленко, Витюгов, Липовой, Цыпченко, Глушенков.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Морозов, Акбашев, Альшин, Шляков, Дмитриев, Мендель, Аппаев, Гонгадзе.

«Крылья Советов» набрали пять очков в пяти матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (три очка) — на 12-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (13).

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