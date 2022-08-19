«Торпедо» второй раз за сутки назначило нового главного тренера

Ранее специалист руководил в команде программой развития молодежного футбола. Савичеву будут помогать старший тренер Николай Ковардаев, тренер Андрей Гордеев, тренер вратарей Анатолий Рожков и специалист по физподготовке Александр Шуленин.

«Торпедо» сообщило о назначении нового главного тренера второй раз за сутки. 18 августа клуб объявил, что командой будет руководить Ковардаев. На этом посту он сменил Александра Бородюка, который вывел клуб в Российскую премьер-лигу (РПЛ).