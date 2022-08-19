Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
Факел
Футбол. Зарубежный
21:00
Эспаньол
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Герта
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Труа
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Вальядолид
Футбол. Премьер-лига
20.08
Урал
Нижний Новгород
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14.08
Спартак
Сочи
30
14.08
Оренбург
Торпедо
10
14.08
Нижний Новгород
Ростов
34
14.08
Химки
Ахмат
13
13.08
Динамо
Краснодар
00
13.08
Зенит
ЦСКА
21
13.08
Локомотив
Крылья Советов
11
12.08
Факел
Урал
00
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:26 (мск), источник: Lenta.Ru

«Торпедо» второй раз за сутки назначило нового главного тренера

Николай Савичев назначен главным тренером «Торпедо». Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее специалист руководил в команде программой развития молодежного футбола. Савичеву будут помогать старший тренер Николай Ковардаев, тренер Андрей Гордеев, тренер вратарей Анатолий Рожков и специалист по физподготовке Александр Шуленин.

«Торпедо» сообщило о назначении нового главного тренера второй раз за сутки. 18 августа клуб объявил, что командой будет руководить Ковардаев. На этом посту он сменил Александра Бородюка, который вывел клуб в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В нынешнем сезоне «Торпедо» впервые за семь лет вернулось в элитный дивизион. В пяти матчах столичный клуб набрал одно очко, забил три мяча и пропустил 12. Черно-белые находятся на предпоследнем месте в чемпионате.

 В Совфеде призвали готовиться к войне с Западом
Эрдоган пригласил Зеленского на встречу с Путиным
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь