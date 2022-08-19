У Дзюбы новый клуб, но в Европу уехал не он один. Трансферы РПЛ, которые вы могли проспать

Российские клубы обновляют составы, хотя делают это уже с меньшей активностью, чем в прошлом месяце. Список звёздных свободных агентов сократился, поскольку Артём Дзюба уехал в Турцию, а Юрий Газинский — в «Урал». В этом материале — все значимые сделки последних дней.

Если вы пропустили трансферы предыдущих недель, то они здесь.

Артём Дзюба: «Зенит» → «Адана Демирспор» (свободный агент)

Сага с переходом Дзюбы в европейский клуб завершилась. Артем прилетел в Турцию и выложил видео — в кадр попал стадион «Бешикташа». Боссы этой команды сразу заявили, что никогда не интересовались российским футболистом. Позднее Дзюба подписал контракт с клубом «Адана Демирспор», занявшим девятое место в предыдущем розыгрыше чемпионата Турции. Там играет экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, а тренирует команду Винченцо Монтелла. Помимо этого, в «Адане» находится эксцентричный нападающий Марио Балотелли, но он, вероятно, покинет клуб. Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов отметил, что «Адана» демонстрирует зрелищную игру с акцентом на атаку. По мнению Керимова, местный чемпионат прекрасно подходит для Дзюбы.

Магомед-Шапи Сулейманов: «Краснодар» → «Хапоэль» Беэр-Шева (аренда, € 150 тыс.)

Шапи второй сезон подряд уходит из «Краснодара» ради европейского клуба. Год назад его арендовал турецкий «Гиресунспор», теперь — вице-чемпион Израиля. Старт нынешнего сезона сложился для Шапи непросто (четыре матча, 126 минут в РПЛ), и он отправился за игровой практикой в другую лигу. Кстати, «Хапоэль» за последние несколько месяцев завоевал сразу два трофея (Кубок и Суперкубок Израиля), а сейчас команда в одном раунде от группового этапа Лиги конференций. Согласно данным Transfermarkt, у клуба из Беэр-Шевы есть право выкупа игрока за € 1,3 млн.

Эден Карцев: «Маккаби» Неттания → «Динамо» (аренда, € 1,3 млн)

Московский клуб арендовал 22-летнего полузащитника с правом выкупа за € 1,5 млн. Карцев родился в Израиле, но в белорусской семье, поэтому владеет русским языком. Заместитель генерального директора «Динамо» Желько Бувач назвал новичка настоящим атлетом с великолепной техникой. Сам Карцев после подписания контракта отметил, что на 100% хочет играть в России. В этом сезоне Эден дважды отбегал в квалификации Лиги конференций, но его бывшая команда покинула турнир. Полузащитник дебютировал за сборную Израиля два года назад, на его счету три матча в футболке национальной команды.

Милан Майсторович: «Войводина» → «Динамо» (перейдёт зимой 2023 года)

17-летний серб проведёт первую половину сезона на родине, а к «Динамо» присоединится в новом году. ФИФА запрещает осуществлять трансферы несовершеннолетних игроков между лигами. В феврале Майсторович отпразднует 18-й день рождения, после чего станет полноценным футболистом «Динамо». Бувач очень высоко оценил Милана — назвал одним из лучших молодых защитников Европы. По словам Желько, интерес к сербу проявляли топ-клубы Европы, но тот сделал выбор в пользу «Динамо».

Юрий Газинский: «Краснодар» → «Урал» (свободный агент)

Об уходе Газинского из «Краснодара» было известно ещё в мае, на поиски нового клуба ушло три месяца. Опытный футболист подписал двухлетний контракт с «Уралом», который в начале недели возглавил Виктор Гончаренко. По словам Газинского, первый звонок от президента «Урала» Григория Иванова он получил по окончании последней игры за «Краснодар». Летом у Юрия был вариант с ЦСКА, и он даже прошел медосмотр, но сделка так и не состоялась. «Урал» ужасно стартовал в этом сезоне, и приглашение такого опытного футболиста, как Газинский, должно пойти на пользу команде.

Кемаль Адеми: «Химки» → «Зандхаузен» (аренда)

Нападающий пополнил состав «Химок» в августе 2021-го. Вторую половину прошлого сезона отбегал в Германии, где играл на правах аренды за «Падерборн». Теперь Адеми оказался в «Зандхаузене», в составе которого выступает российский защитник Александр Жиров. Нападающий не вписался в игровую модель «Химок» и потерял практику. В этом сезоне его трижды не включали в заявку, один раз оставили в запасе и дали девять минут в матче с «Ростовом». Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отметил, что клуб рассматривал несколько вариантов, начиная от аренды и заканчивая расторжением контракта.

Эльмир Набиуллин: «Химки» → «Пари НН» (свободный агент)

Фланговый защитник не играл в РПЛ с 1 мая. Во встрече с «Уфой» (1:1) 27-летний футболист сломал вратаря Александра Беленова, за что получил бан на четыре матча. Летом Набиуллин стал свободным агентом, а теперь подписал двухлетний контракт с нижегородским клубом. Эльмир признался, что без раздумий перешёл в новый клуб, поскольку руководство проявило заинтересованность. В прошлом сезоне отыграл 20 матчей за «Химки» в РПЛ, забил один мяч и отдал три результативные передачи.