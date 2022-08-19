Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Труа
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Герта
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эспаньол
Райо Вальекано
01
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Вальядолид
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
Факел
11
Футбол. Премьер-лига
20.08
Урал
Нижний Новгород
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
Крылья Советов
Факел
11
14.08
Спартак
Сочи
30
14.08
Оренбург
Торпедо
10
14.08
Нижний Новгород
Ростов
34
14.08
Химки
Ахмат
13
13.08
Динамо
Краснодар
00
13.08
Зенит
ЦСКА
21
13.08
Локомотив
Крылья Советов
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:42 (мск), источник: Чемпионат.com

У Дзюбы новый клуб, но в Европу уехал не он один. Трансферы РПЛ, которые вы могли проспать

У «Динамо» появились новые легионеры.

Зенит
Краснодар
Динамо
Урал
Химки
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российские клубы обновляют составы, хотя делают это уже с меньшей активностью, чем в прошлом месяце. Список звёздных свободных агентов сократился, поскольку Артём Дзюба уехал в Турцию, а Юрий Газинский — в «Урал». В этом материале — все значимые сделки последних дней.

Если вы пропустили трансферы предыдущих недель, то они здесь.

Артём Дзюба: «Зенит» → «Адана Демирспор» (свободный агент)

Сага с переходом Дзюбы в европейский клуб завершилась. Артем прилетел в Турцию и выложил видео — в кадр попал стадион «Бешикташа». Боссы этой команды сразу заявили, что никогда не интересовались российским футболистом. Позднее Дзюба подписал контракт с клубом «Адана Демирспор», занявшим девятое место в предыдущем розыгрыше чемпионата Турции. Там играет экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, а тренирует команду Винченцо Монтелла. Помимо этого, в «Адане» находится эксцентричный нападающий Марио Балотелли, но он, вероятно, покинет клуб. Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов отметил, что «Адана» демонстрирует зрелищную игру с акцентом на атаку. По мнению Керимова, местный чемпионат прекрасно подходит для Дзюбы.

Магомед-Шапи Сулейманов: «Краснодар» → «Хапоэль» Беэр-Шева (аренда, € 150 тыс.)

Шапи второй сезон подряд уходит из «Краснодара» ради европейского клуба. Год назад его арендовал турецкий «Гиресунспор», теперь — вице-чемпион Израиля. Старт нынешнего сезона сложился для Шапи непросто (четыре матча, 126 минут в РПЛ), и он отправился за игровой практикой в другую лигу. Кстати, «Хапоэль» за последние несколько месяцев завоевал сразу два трофея (Кубок и Суперкубок Израиля), а сейчас команда в одном раунде от группового этапа Лиги конференций. Согласно данным Transfermarkt, у клуба из Беэр-Шевы есть право выкупа игрока за € 1,3 млн.

Эден Карцев: «Маккаби» Неттания → «Динамо» (аренда, € 1,3 млн)

Московский клуб арендовал 22-летнего полузащитника с правом выкупа за € 1,5 млн. Карцев родился в Израиле, но в белорусской семье, поэтому владеет русским языком. Заместитель генерального директора «Динамо» Желько Бувач назвал новичка настоящим атлетом с великолепной техникой. Сам Карцев после подписания контракта отметил, что на 100% хочет играть в России. В этом сезоне Эден дважды отбегал в квалификации Лиги конференций, но его бывшая команда покинула турнир. Полузащитник дебютировал за сборную Израиля два года назад, на его счету три матча в футболке национальной команды.

Источник: Чемпионат.com

Милан Майсторович: «Войводина» → «Динамо» (перейдёт зимой 2023 года)

17-летний серб проведёт первую половину сезона на родине, а к «Динамо» присоединится в новом году. ФИФА запрещает осуществлять трансферы несовершеннолетних игроков между лигами. В феврале Майсторович отпразднует 18-й день рождения, после чего станет полноценным футболистом «Динамо». Бувач очень высоко оценил Милана — назвал одним из лучших молодых защитников Европы. По словам Желько, интерес к сербу проявляли топ-клубы Европы, но тот сделал выбор в пользу «Динамо».

Юрий Газинский: «Краснодар» → «Урал» (свободный агент)

Об уходе Газинского из «Краснодара» было известно ещё в мае, на поиски нового клуба ушло три месяца. Опытный футболист подписал двухлетний контракт с «Уралом», который в начале недели возглавил Виктор Гончаренко. По словам Газинского, первый звонок от президента «Урала» Григория Иванова он получил по окончании последней игры за «Краснодар». Летом у Юрия был вариант с ЦСКА, и он даже прошел медосмотр, но сделка так и не состоялась. «Урал» ужасно стартовал в этом сезоне, и приглашение такого опытного футболиста, как Газинский, должно пойти на пользу команде.

Источник: Чемпионат.com

Кемаль Адеми: «Химки» → «Зандхаузен» (аренда)

Нападающий пополнил состав «Химок» в августе 2021-го. Вторую половину прошлого сезона отбегал в Германии, где играл на правах аренды за «Падерборн». Теперь Адеми оказался в «Зандхаузене», в составе которого выступает российский защитник Александр Жиров. Нападающий не вписался в игровую модель «Химок» и потерял практику. В этом сезоне его трижды не включали в заявку, один раз оставили в запасе и дали девять минут в матче с «Ростовом». Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отметил, что клуб рассматривал несколько вариантов, начиная от аренды и заканчивая расторжением контракта.

Эльмир Набиуллин: «Химки» → «Пари НН» (свободный агент)

Фланговый защитник не играл в РПЛ с 1 мая. Во встрече с «Уфой» (1:1) 27-летний футболист сломал вратаря Александра Беленова, за что получил бан на четыре матча. Летом Набиуллин стал свободным агентом, а теперь подписал двухлетний контракт с нижегородским клубом. Эльмир признался, что без раздумий перешёл в новый клуб, поскольку руководство проявило заинтересованность. В прошлом сезоне отыграл 20 матчей за «Химки» в РПЛ, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Кирилл Закатченко

 Легенда чешского хоккея отказался возвращать свитер, подаренный ему Путиным
Как водка и травма перечеркнули жизнь советского рекордсмена
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь