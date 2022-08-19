«Крылья Советов» сыграли вничью с «Факелом» в 6-м туре РПЛ
«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Факелом» в стартовом матче 6-го тура РПЛ — 1:1.
Крылья Советов
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«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Факелом» в стартовом матче 6-го тура РПЛ — 1:1.
В составе хозяев на 61-й минуте отличился полузащитник Максим Глушенков. Хавбек технично развернулся в штрафной воронежцев и поразил дальний угол ворот.
Гости сравняли счет спустя 4 минуты благодаря удару нападающего Максима Максимова, для которого это было первое касание мяча после выхода на замену.
«Крылья» после 6 туров набрали 6 очков и остались на 10-м месте, «Факел» — на 12-й строчке с 4 очками.