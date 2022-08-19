Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Труа
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Герта
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эспаньол
Райо Вальекано
01
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Вальядолид
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
Факел
11
Футбол. Премьер-лига
20.08
Урал
Нижний Новгород
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
Крылья Советов
Факел
11
14.08
Спартак
Сочи
30
14.08
Оренбург
Торпедо
10
14.08
Нижний Новгород
Ростов
34
14.08
Химки
Ахмат
13
13.08
Динамо
Краснодар
00
13.08
Зенит
ЦСКА
21
13.08
Локомотив
Крылья Советов
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Факелом» в 6-м туре РПЛ

«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Факелом» в стартовом матче 6-го тура РПЛ — 1:1.

Крылья Советов
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев на 61-й минуте отличился полузащитник Максим Глушенков. Хавбек технично развернулся в штрафной воронежцев и поразил дальний угол ворот.

Гости сравняли счет спустя 4 минуты благодаря удару нападающего Максима Максимова, для которого это было первое касание мяча после выхода на замену.

«Крылья» после 6 туров набрали 6 очков и остались на 10-м месте, «Факел» — на 12-й строчке с 4 очками.

Читайте также
Крылья Советов
1:1
Первый тайм: 0:0
Факел
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь