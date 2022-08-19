«Крылья Советов» сыграли вничью с «Факелом» в 6-м туре РПЛ

В составе хозяев на 61-й минуте отличился полузащитник Максим Глушенков. Хавбек технично развернулся в штрафной воронежцев и поразил дальний угол ворот.

Гости сравняли счет спустя 4 минуты благодаря удару нападающего Максима Максимова, для которого это было первое касание мяча после выхода на замену.