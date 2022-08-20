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10:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Иностранный футболист ЦСКА рассказал о внимании русских девушек

Колумбийский полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о внимании русских девушек. По словам футболиста, он получает много сообщений от россиянок в соцсетях. «Да, пишут часто, но я сейчас сфокусирован на том, чтобы все делать правильно», — добавил Карраскаль.

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Источник: РИА "Новости"

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о внимании русских девушек. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

По словам футболиста, он получает много сообщений от россиянок в соцсетях. «Да, пишут часто, но я сейчас сфокусирован на том, чтобы все делать правильно», — заявил Карраскаль.

Ранее 19 июня Карраскаль назвал ложный стереотип о россиянах. «До приезда сюда я считал, что русские люди суровые, жесткие. Но, переехав в Россию, увидел, что тут живут добрые и открытые ребята», — рассказал игрок.

Полузащитник находился в аренде в ЦСКА до конца сезона-2021/2022. После этого руководство команды приняло решение о выкупе футболиста. В составе армейцев хавбек принял участие в 18 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

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