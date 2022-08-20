Ломбертс считает, что Дзюба сможет играть на высоком уровне в Турции

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Футболист Артем Дзюба играл на высоком уровне в России и сможет показывать такую же игру и в Турции. Такое мнение ТАСС в субботу высказал обладатель Кубка УЕФА сезона-2007/08 в составе петербургского «Зенита» Николас Ломбертс.

18 августа турецкий клуб «Адана Демирспор» объявил о подписании контракта с Дзюбой на один год с возможностью продления на один сезон.

«Я никогда не слышал про этот клуб до этого, — сказал Ломбертс. — Я не могу сказать многого, я знаю команды из Стамбула, сейчас могу пожелать Дзюбе всего наилучшего, сейчас я сфокусирован на работе в качестве ассистента главного тренера “Гента”, я не могу следить за российскими и турецкими клубами. Если он мог играть в России на высоком уровне, значит он сможет играть на таком же уровне в Турции. Я уверен, что чемпионат России лучше турецкого».

«Но я действительно не знал про этот клуб до этого. Турция — это большая страна, не такая большая, как Россия. Там есть много клубов с окончание на “спор”, как “Антальяспор”, “Коньяспор” и “Трабзонспор”, много других. Но я прошу прощения, я не могу сказать что-то о клубе. Вы сказали, что там играет Марио Балотелли и Ярослав Ракицкий, но я сфокусирован на своей работе, у меня нет времени следить за турецким футболом», — добавил Ломбертс.

Дзюбе 33 года, в мае он объявил об уходе из петербургского «Зенита», за который выступал с 2015 года. Также он играл за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». В составе «Зенита» форвард по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны, с «Ростовом» выиграл Кубок России.