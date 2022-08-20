«Спартаку» почти нереально бороться за золото с «Зенитом». Вот что может ему помешать

«Спартак» в новый сезон РПЛ входил с пессимистичными настроениями. Уход Жиго, Бакаева, Каттани, завершение недолгого сотрудничества с Ваноли, место которого занял ранее неизвестный публике 33-летний Абаскаль. Кубок России подарил болельщикам невероятные эмоции, которые некоторое время вдохновляли болельщиков, но новый тренерский штаб не давал надежды помечтать о высоких местах в новом сезоне. Однако Абаскаль смог сделать то, чего не ожидал почти никто — за короткий промежуток времени поставить команде внятную игру, основывающуюся на его принципах.

Что привнёс новый тренер в игру «Спартака»?

Многим понятно, что испанец приехал в Россию зарабатывать репутацию и делать своё имя узнаваемым в широких кругах, при этом отталкиваясь от собственной философии. Подкупает то, что он не отходит от своих слов. «Есть ли желание сделать из “Спартака” российскую “Барсу”? Ни в коем случае, — говорил испанец. — Если только по количеству титулов и психологии победителя. “Барселона” — это про тотальный контроль мяча, желание закатить мяч в ворота после сотни передач. Мне же нравится играть более вертикально. Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу — грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой. Но всё зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть хамелеоном», — так описывал Абаскаль футбол, который он хочет видеть в исполнении «Спартака».

Гильермо Абаскаль | Источник: Чемпионат.com

Действительно, в первых пяти турах москвичи показали умение сыграть ситуативно, иногда отталкиваясь от соперника. Если в матче с «Оренбургом» красно-белые больше владели мячом, чувствуя слабость противоположной команды при позиционной защите, то во встречах с «Уралом» и «Сочи» умело использовали контратаки и высокие позиции обороняющихся. Внятная структура 4−4−2 с ромбом, перевод Мозеса на позицию «десятки», а Промеса — на нападающего, Умяров в роли «реджисты», преображение Зобнина и прекрасная форма Соболева — всё это принесло «Спартаку» 13 очков в пяти турах и чистое первое место. Но есть ряд причин, почему команде сейчас почти нереально бороться за золото с «Зенитом».

Проблемы «Спартака» с глубиной состава

Начнём с основной причины, почему Абаскаль не сможет выиграть вместе с клубом первое за шесть лет чемпионство. Глубина состава «Спартака» оставляет желать лучшего, особенно это касается защитной линии. В составе отсутствует качественный профильный правый защитник, на этой позиции выходят два Даниила: Хлусевич и Денисов, для которых эта роль не является родной и к игре которых есть определённые вопросы (привет от Клаудиньо). На противоположном фланге новичка Мацея Рыбуса, пока напоминающего блёклую тень себя, может сменить Леон Классен. Но есть нюанс. Даже при отсутствии альтернатив российско-немецкий футболист остаётся в запасе, что наталкивает на мысли о текущем уровне игрока.

Если мы обратим своё внимание на «Зенит», то под выдающимся Дугласом Сантосом шанса ждёт Даниил Круговой, талантливый и квалифицированный футболист, а на правом фланге в распоряжении Семака два игрока сборной России — Алексей Сутормин и Вячеслав Караваев. Почувствуйте разницу. Аналогичные вопросы можно задать и по центру обороны, где после болезненной потери Самуэля Жиго у «Спартака» выходят Никита Чернов и Руслан Литвинов. Разница в классе с французом присутствует, особенно это касается молодого россиянина, который и сам ранее заявлял, что ему удобнее выходить в опорной зоне. Пока что вопросов к очень молодому центру обороны не так много, но на дистанции усиление команде просто необходимо. В полузащите и нападении дела обстоят лучше, но и здесь есть свои проблемы.

Потеря Мозеса

Виктор Мозес, безусловно, один из лучших игроков Российской Премьер-Лиги, в лице которого «Спартак» получает в настоящий момент редкого для чемпионата мастера. Нигериец расцвёл на позиции 10-го номера, где ранее его видел лишь Роберто Мартинес в «Уигане». Освободившись от оборонительных обязанностей, Мозес начал творить: два гола в четырёх турах, особенно выдающимся выдался шикарный мяч в ворота «Ахмата» (1:1) в 1-м туре, подаривший ничью «Спартаку».

Травма Мозеса | Источник: официальный сайт ФК «Спартак»

Но, к огромному несчастью, во встрече с «Уралом» 31-летний футболист получил одну из самых тяжёлых травм в футболе — повреждение ахиллова сухожилия. Мозес уже успешно прооперирован в Германии, но пропустит около полугода, что является большой головной болью для Абаскаля. Сможет ли Михаил Игнатов без потери качества заменить нигерийца? Вопрос спорный и дискуссионный, даже с учётом того, что 22-летний россиянин с прошлого сезона вошёл в обойму основных игроков и почувствовал уверенность в своих силах. Мысль «Спартака» в атаке без Мозеса теряет весомую долю потенциала.

«Спартак» на пороге исторических перемен

Эпоха Леонида Федуна в скором времени может завершиться. Шквал из инсайдов о переходе контроля за клубом в руки «Лукойла» намекает на фундаментальные изменения.

Слова об акционерах «Спартака» взорвали? Я не взорвал ничего. Что сказано, то сказано. Ждите пресс-релиза. Когда-то мы увидим пресс-релиз об уходе Федуна? Всё, что можно было сказать, уже сказали. Скоро будет решение. В итоге вы обо всём узнаете в пресс-релизе. Евгений Мележиков генеральный директор «Спартака»

«Спартак» каждый год стоит на пороге перемен, меняются спортивные директора, пресс-атташе, тренерские штабы и т. д. Всё это сказывалось на настроении внутри команды. Не исключена вероятность, что и нынешние изменения по касательной могут задеть футболистов, что может отразиться на игре «Спартака».

Очный матч с «Зенитом»

Многострадальный матч за Суперкубок России, прошедший в июле в Санкт-Петербурге, наглядно показал главную причину, по которой «Спартаку» будет сложно стать чемпионом — «Зенит». В том матче подопечные Абаскаля фрагментарно показывали осмысленный футбол, но победа сине-бело-голубых стала заслуженной и закономерной. Команда Сергея Семака выглядит непоколебимой, нет никаких предпосылок ожидать, что она может посыпаться и начать стабильно терять очки, чего не скажешь о красно-белых.

«Зенит» — обладатель Суперкубка России–2022 | Источник: Чемпионат.com

Даже с учётом вылета Клаудиньо петербуржцы сохраняют вариативность состава без сильной потери в качестве. Задача завоевать вторую звезду не снята. Тяжело в настоящий момент представить, за счёт чего «Спартак» может одолеть «Зенит». Хотя красно-белые приучили к алогичности, выигрывая чемпионат России с тренером, которого на это место привела доля случая. И побеждая в группе Лиги Европы с двумя грандами (по меркам турнира), где в решающий момент в добавленное время чудо сотворил Александр Селихов. Так что утверждать, что чемпионство команды — это совсем нереально, всё-таки не стоит.