«Урал» — «Пари Нижний Новгород»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ
Стали известны составы «Урала» и «Пари Нижнего Новгорода» на матч шестого тура Российской Премьер-Лиги.
Урал
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Стали известны составы «Урала» и «Пари Нижнего Новгорода» на матч шестого тура Российской Премьер-Лиги.
Игра начнётся в 13:00 по мск. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичёв, Подберёзкин, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Гаджимурадов, Бикфалви.
«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Пенчиков, Гоцук, Агапов, Масоэро, Калинский, Шарипов, Майга, Кротов, Сулейманов.
Екатеринбуржцы занимают последнее место в чемпионате России. В активе команды одно очко после пяти игр первенства. Нижегородцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице. Они набрали два очка.