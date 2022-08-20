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12:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Пари Нижний Новгород»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Стали известны составы «Урала» и «Пари Нижнего Новгорода» на матч шестого тура Российской Премьер-Лиги.

Урал
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Игра начнётся в 13:00 по мск. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичёв, Подберёзкин, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Гаджимурадов, Бикфалви.

«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Пенчиков, Гоцук, Агапов, Масоэро, Калинский, Шарипов, Майга, Кротов, Сулейманов.

Екатеринбуржцы занимают последнее место в чемпионате России. В активе команды одно очко после пяти игр первенства. Нижегородцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице. Они набрали два очка.

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