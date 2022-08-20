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15:03 (мск), источник: ТАСС

«Урал» в меньшинстве проиграл «Пари НН» в первом матче после возвращения Гончаренко

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Урал
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» со счетом 0:1 уступил «Пари Нижний Новгород» в матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «Екатеринбург-Арене».

Единственный мяч на 79-й минуте матча забил Иброхимхалил Юлдошев. На 62-й минуте встречи полузащитник «Урала» Андрей Егорычев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Урал» и «Пари НН» встретились между собой в четвертый раз в истории. На счету команды из Нижнего Новгорода теперь две победы, одна победа на счету клуба из Екатеринбурга, еще одна встреча завершилась вничью.

Для главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко данный матч стал первым после возвращения в клуб. Белорусский специалист возглавил команду 15 августа, сменив на этом посту россиянина Игоря Шалимова. Ранее Гончаренко возглавлял "Урал с 14 июня по 1 сентября 2015 года.

В составе екатеринбургской команды дебютировал автор первого гола чемпионата мира 2018 года полузащитник Юрий Газинский. Футболист вышел на замену на 80-й минуте. Игрок перешел в «Урал» на правах свободного агента 17 августа, его предыдущим клубом был «Краснодар».

«Парин НН» набрал 5 очков в шести турах и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 1 очком располагается на последнем, 16-м месте. В следующем туре «Пари НН» примет дома московское «Динамо» 27 августа. «Урал» днем позже на своем поле сыграет против петербургского «Зенита».

Урал
0:1
Первый тайм: 0:0
Нижний Новгород
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