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17:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч. Смолова нет в заявке

Сегодня, 20 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими командами «Динамо» и «Спартак».

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Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Динамо»: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Саба Сазонов, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин, Никола Моро, Лука Гагнидзе, Арсен Захарян, Денис Макаров, Константин Тюкавин.

«Спартак»: Александр Селихов, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Георгия Джикия, Даниил Хлусевич, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Квинси Промес, Александр Соболев.

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