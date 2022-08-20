«Локомотив» в меньшинстве разгромил «Химки» и одержал первую победу в сезоне РПЛ
Столичная команда выиграла в гостях со счетом 3:0.
Столичная команда выиграла в гостях со счетом 3:0.
ХИМКИ /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» в гостях со счетом 3:0 обыграл подмосковные «Химки» в матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «Арене-Химки».
В составе «Локомотива» голы забили Джирано Керк (22-я минута), Франсуа Камано (34) и Константин Марадишвили (90+1).
На первой компенсированной к первому тайму минуте защитник «Локомотива» Марк Мампасси получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«Локомотив» одержал первую победу в сезоне РПЛ. Железнодорожники в пяти стартовых турах трижды сыграли вничью и потерпели два поражения. Московская команда выиграла первый официальный матч под руководством главного тренера Йозефа Циннбауэра, который возглавил команду 30 июня.
«Локомотив» поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков в шести турах. «Химки» идут на девятой строчке, команда набрала семь очков. В следующем туре «Локомотив» примет «Оренбург» 28 августа, «Химки» 26 августа в гостях встретятся с «Сочи».