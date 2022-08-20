«Локомотив» в меньшинстве разгромил «Химки» и одержал первую победу в сезоне РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» в гостях со счетом 3:0 обыграл подмосковные «Химки» в матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «Арене-Химки».

В составе «Локомотива» голы забили Джирано Керк (22-я минута), Франсуа Камано (34) и Константин Марадишвили (90+1).

На первой компенсированной к первому тайму минуте защитник «Локомотива» Марк Мампасси получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Локомотив» одержал первую победу в сезоне РПЛ. Железнодорожники в пяти стартовых турах трижды сыграли вничью и потерпели два поражения. Московская команда выиграла первый официальный матч под руководством главного тренера Йозефа Циннбауэра, который возглавил команду 30 июня.