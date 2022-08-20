«Динамо» — «Спартак»: Тюкавин открыл счет после грубой ошибки Умярова
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет в матче 6-го тура РПЛ против «Спартака».
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет в матче 6-го тура РПЛ против «Спартака».
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет в матче 6-го тура РПЛ против «Спартака». Он отличился на 27-й минуте встречи.
В этом эпизоде грубую ошибку допустил полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. Он неудачно попытался отдать пас партнеру, и мяч оказался в ногах у Тюкавина.
Нападающий «Динамо» уверенно реализовал выход один на один с голкипером.