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18:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» — «Спартак»: Тюкавин открыл счет после грубой ошибки Умярова

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет в матче 6-го тура РПЛ против «Спартака».

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет в матче 6-го тура РПЛ против «Спартака». Он отличился на 27-й минуте встречи.

В этом эпизоде грубую ошибку допустил полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. Он неудачно попытался отдать пас партнеру, и мяч оказался в ногах у Тюкавина.

Нападающий «Динамо» уверенно реализовал выход один на один с голкипером.

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