«Ростов» — «Сочи»: стартовые составы команд
20 августа «Ростов» примет «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.
Ростов
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
20 августа «Ростов» примет «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Полоз, Комличенко.
Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Лангович, Прохин, Мухин, Тугарев, Щетинин, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.
«Сочи»: Адамов, Юрганов, Мещанинов, Дркушич, Макарчук, Нобоа, Ангбан, Бурмистров, Юсупов, Сарвели, Мелкадзе.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Терехов, Миладинович, Кравцов, Маргасов, Жоазиньо, Батырев, Шипунов, Ушатов.