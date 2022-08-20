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19:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» — «Сочи»: стартовые составы команд

20 августа «Ростов» примет «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.

Ростов
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Полоз, Комличенко.

Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Лангович, Прохин, Мухин, Тугарев, Щетинин, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.

«Сочи»: Адамов, Юрганов, Мещанинов, Дркушич, Макарчук, Нобоа, Ангбан, Бурмистров, Юсупов, Сарвели, Мелкадзе.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Терехов, Миладинович, Кравцов, Маргасов, Жоазиньо, Батырев, Шипунов, Ушатов.

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